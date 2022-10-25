بدور القاسمي: حريصون على ابتكار حلول مستدامة لتحديات صناعة النشر

المصدر: فرانكفورت - البيان

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اختتمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، أسبوعاً من النقاشات المثمرة والحوارات الثقافية خلال حضورها ومشاركتها في فعاليات الدورة الـ74 لـ«معرض فرانكفورت الدولي للكتاب» 2022، التي تقام للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام على أرض الواقع بالكامل، بعد تنظيم دورة العام الماضي بشكل هجين (واقعي وافتراضي) بسبب جائحة كورونا.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي استمرار الدعم الذي يقدمه الاتحاد من خلال العمل على إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه صناعة النشر.

وتم تكريم الشيخة بدور القاسمي من قبل «اتحاد الناشرين العرب» خلال فعالية خاصة بالمعرض تقديراً لشغفها والتزامها بدعم صناعة النشر خلال ترؤسها للاتحاد الدولي للناشرين، كما حظيت الشيخة بدور بتقدير زملائها الأوروبيين، الذين قدموا لها شهادة تقدير من جمعية الناشرين وبائعي الكتب اليونانيين، امتناناً لإسهاماتها في صناعة النشر، وحرصها على دعم الناشرين والتضامن معهم.

وحضرت الشيخة بدور القاسمي حفل افتتاح الحدث الثقافي الذي أقيم على مدار 5 أيام، وترأست عدداً من النقاشات العالمية مع قادة الفكر وخبراء صناعة النشر.

وعلى هامش معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، شهدت الشيخة بدور القاسمي حفل الإعلان عن القائمة القصيرة للدورة الأولى من «جائزة الشارقة لحقوق النشر».