أحمد السقا يلتقي جمهوره في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

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يفتح «معرض الشارقة الدولي للكتاب» المجال أمام جمهور دورته الـ41 للقاء النجم المصري الممثل أحمد السقا، حيث ينظم جلسة حوارية 4 نوفمبر المقبل، يتحدث خلالها مؤلف مسلسل الاختيار كاتب السيناريو هاني سرحان، ويتناولان خلالها تجربتهما الإبداعية، ويعرضان كواليس إنتاج أبرز الأعمال السينمائية والدرامية التي شاركا فيها.

فرصة

ويتيح المعرض، الذي يقام تحت شعار «كلمة للعالم» خلال الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، الفرصة أمام زواره من عشاق ومتابعي الفن السابع والدراما للتعرف عن قرب إلى التجربة الفنية للممثل أحمد السقا، والوقوف عند المحطات التي مر بها في طريق نجوميته، إضافة إلى الاطلاع على رحلته في تقديم أبرز الأعمال التي اشتهر بها، مثل «إبراهيم الأبيض»، و«تيمور وشفيقة»، و«حرب أطاليا»، مروراً بـ«تيتو»، و«أفريكانو»، وصولاً إلى مشاركته في مسلسل «الاختيار».

تفاصيل

ويضع الكاتب هاني سرحان جمهور المعرض أمام الدور الجوهري لكاتب السيناريو في الدراما والسينما، ويكشف تفاصيل من تجاربه في كتابة نخبة من أبرز الأعمال الدرامية العربية، مثل:

«الأب الروحي»، و«الفتوة»، و«لمس أكتاف»، و«الاختيار الجزء الثاني والثالث»، إلى جانب المسلسلات الخليجية التي قام بها من خلال ورشته مصنع الحكايات، مثل «وصية بدر»، و«قارئة الفنجان»، و«عنبر 6»، وغيرها من الأعمال.

يشار إلى أن المعرض يشهد 1047 فعالية ثقافية وإبداعية تجمع نخبة من أبرز الكتّاب والمبدعين ونجوم الفن في المنطقة العربية والعالم، ويحتفي المعرض هذا العام بإيطاليا ضيف شرف.