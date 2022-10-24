«القمة الثقافية أبوظبي» تناقش تداعيات الجائحة وتأثيرها على القطاع

المصدر: أبوظبي- البيان

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انطلقت، أمس، في العاصمة الإماراتية، فعاليات القمة الثقافية أبوظبي 2022، حيث شهد يومها الأول برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسة، والمحادثات والجلسات الحوارية والعروض الثقافية.

نجاح

وقال محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «من أهم الأمور التي حققناها وخرجنا بها في أعقاب الجائحة، هي القدرة المستمرة على المشاركة والبقاء في الواجهة، لأن المخطط الذي ينجح في أبوظبي أو البحرين أو نيويورك، أو في أي مؤسسة ثقافية في العالم، لا بد من مشاركته بين الجميع والاستفادة منه». كما تحدث إرنستو أوتون، مساعد المدير العام للثقافة في اليونيسكو، عن التقرير المشترك لمنظمة اليونيسكو ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حول تأثير جائحة كوفيد 19 في قطاع الثقافة، مشيراً إلى أن التقرير قام بتقديم إرشادات حول ما هو مطلوب لتحديد الأهداف المرجوة، والثغرات التي ينبغي معالجتها اليوم. كما شدد على أهمية العمل على التصدي للتغير المناخي، والحد من آثاره، لحماية أصول التراث الثقافي حول العالم، حيث تؤدي الكوارث الطبيعية إلى اختفاء العديد من المواقع الثقافية والتاريخية.

قامات ورؤى

ورحبت القمة أيضاً، يوم أمس، بثلاثة رؤساء دول سابقين، داليا جريبوسكايتو رئيسة ليتوانيا (2009 ــــ 2019)، وإيفو يوسيبوفيتش رئيس كرواتيا (2010 ــــ 2015)، وجويس باندا رئيسة ملاوي

(2012 ـــ 2014)، في جلسة حوارية مع معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، لاستكشاف دور الثقافة في بناء مجتمعات مرنة ومنفتحة.

وتحدثت جويس باندا، أول رئيس امرأة لملاوي، عن تأثير الجائحة الشديد في المجتمعات في أفريقيا، حيث قالت: «إن التحديات التي نتحدث عنها في ما يتعلق بجائحة كوفيد 19، هي تحديات حقيقية. سمعنا لوقت طويل أن أفريقيا لم تتأثر بتلك الشدة، مقارنة بغيرها، لأننا كنا ننظر إلى الإحصاءات فقط، لكنني أود أن أطلب من الناس أن ينظروا إلى أنظمتنا الصحية، ونظامنا التعليمي واقتصاداتنا الهشة. عندما ضربتنا الجائحة، خسرنا الكثير».

يذكر أنه نظم دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، القمة الثقافية التي تستمر إلى الغد 25 أكتوبر، بالتعاون مع شركاء عالميين في مجالات تتنوع بين الثقافة والفنون إلى الإعلام والتكنولوجيا. وتتضمن هذه الشراكات، مؤسسات مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وإيكونومست إمباكت، وغوغل، ومتحف التصميم في لندن، ومتحف ومؤسسة سولومون آر غوغنهايم، وأكاديمية التسجيل. ومن شركاء الفعالية الآخرين إيمج نيشن أبوظبي، ولجنة أبوظبي للأفلام، وساندستورم كوميكس، والمجمّع الثقافي، ومتحف اللوفر أبوظبي، وبيركلي أبوظبي، والمورد الثقافي، والصندوق العربي للثقافة والفنون، والمعهد الفرنسي.

الثقافة تعني الإنسانية

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، في جلسة حوارية حول تأثير الجائحة في الثقافة أنه إذا حدثت مشكلة في البرازيل أو العراق أو سوريا، فإنها بلا شك تؤثر فينا أيضاً، لأن الثقافة تعني الإنسانية المشتركة، لذا، يجب أن نعمل جميعاً على حماية الثقافة وتنوعها. وأضافت معاليها: إن القمة الثقافية تعد مثالاً لمنصة تجمع بين القطاعين العام والخاص والحكومي والأكاديمي، لإيجاد مثل هذه السياسات والحلول العملية، وتطبيقها على أرض الواقع.