11 كتاباً جديداً في «صندوق القراءة»

المصدر: دبي - البيان

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في دروب المعرفة، تسير هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، فاتحة نوافذ «صندوق القراءة»؛ المبادرة التي تندرج تحت مشروع «مدارس الحياة»، وتقام في «مردف سيتي سنتر»، لتصحب الجمهور في رحلة يتوقفون خلالها عند محطات معرفية عدة وجلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية، ويقرأون فيها كتباً جديدة يستلهمون منها المعرفة، ما يعزز من أهداف «دبي للثقافة» الساعية إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي مدينة عالمية مستدامة للثقافة والفنون والآداب.

تطل مبادرة «صندوق القراءة 2022»، التي تستمر فعالياتها حتى 28 أكتوبر الجاري، حاملة في جعبتها 11 كتاباً صدرت حديثاً، 7 منها باللغة العربية والبقية بالإنجليزية، تنتمي إلى كل صنوف الأدب والمعرفة، حيث تسعى «دبي للثقافة» من خلالها إلى تحفيز الجمهور على القراءة، وإثراء مخزونهم المعرفي والفكري.

رحلة

الكتب الجديدة التي رأت النور خلال فترة انعقاد مبادرة «صندوق القراءة» التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016 - 2026 الهادفة إلى تعزيز القيم الثقافية في المجتمع، جاءت متنوعة، وتضم قصة «صديقي أحمر» للكاتبة سارة عبدالله، بينما تسعى الكاتبة سحر نجا محفوظ عبر كتابها الجديد «أبحث عن شيء»، إلى إثارة الشغف في نفوس الأطفال ورسم الابتسامة على ملامحهم، من خلال طريقتها الخاصة في السرد القصصي الذي تزين برسومات أماني يوسف.

أما الكاتبة صباح ديبي، فتأخذ الأطفال عبر قصتها «كسلان ورحلة بين البلدان» في رحلة حول العالم، تتيح من خلالها الفرصة أمامهم لاستكشاف عوالم جديدة. ومن خلال قصتها «الصرة العجيبة» تثير الكاتبة نادية النجار، في نفوس الصغار حب استكشاف كل ما يدور حولهم وتشجعهم على طرح العديد من الأسئلة.

وللكاتبة مريم الجمال طريقة خاصة في السرد القصصي، وهو ما يتجلى في قصتها «مشغول بالحلول»، التي تأخذ فيها الأطفال برحلة معرفية واسعة تطرق فيها أبواب الاختراعات والابتكارات وأهميتها في حياتنا.

مسيرة طويلة

قائمة الكتب الجديدة التي ستطلق خلال فعاليات «صندوق القراءة» لم تغض الطرف عن التراث الإماراتي، حيث روائعه في كتاب الدكتور عبدالعزيز المسلم «الواري وكائنات خرافية أخرى من البحر»، والذي صدر حديثاً عن معهد الشارقة للتراث، والذي يضيء على أخبار الخراريف البحرية المتداولة في الإمارات ويفتح عيون عشاق التراث على ما يحمله الموروث المحلي من خرافات مختلفة وخصوصاً في البحر، بوصفها أحد مكونات الموروث المحلي. ومن وحي مسيرته الطويلة في دروب الدبلوماسية، يطل المهندس ناصر بن حماد بكتابه «هندسة دبلوماسية الفضاء والاتصالات»، ليقدم فيه سرداً حول تجاربه في الدبلوماسية والعلاقات الدولية ويسلط فيه الضوء على النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في دبلوماسية قطاعي الاتصالات والفضاء.

يذكر أن فعاليات «صندوق القراءة 2022» تقام من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً في «مردف سيتي سنتر»، وتضم باقة ثرية من الجلسات النقاشية التي يقدمها نخبة من الكتاب والأدباء الإماراتيين، على رأسهم الكاتب علي أبو الريش، والشاعر أحمد العسم والشاعرة مريم الزرعوني، وأميرة بوكدرة، وبدور البدور وعفراء البنا، والإعلامية صفية الشحي، والباحث سالم هلال والفنان علي العبدان وغيرهم.