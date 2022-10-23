«موسم أصيلة» يقدّم معرضاً لفنانين إسبانيين الثقافة والإعلام

المصدر: أصيلة - البيان

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افتتح برواق مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بأصيلة، فعاليات معرض للفنانين الإسبانيين جوزيب كودينا وروزير ساليس نوغيرا، وذلك في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثالث والأربعين.

ويجمع الفنان جوزيب كودينا، الذي سيختتم معرضه بأصيلة في الرابع من نوفمبر المقبل، بين العمل التصويري والتصميم والتدريس، بالإضافة إلى مسيرة مهنية طويلة في المعارض، ويقدم أعماله الإبداعية عبر مجموعات فنية خاصة.

ويبتعد الفنان الإسباني، وهو من مواليد سنة 1958، عن التأثيرات الأكاديمية الأولية المعتادة، ليغوص في عالم أتاح له إنشاء لغة تصويرية خاصة به، يشكل اليوم عالماً فنياً متميزاً.

وطوال مساره المهني، الذي انطلق مع أول معرض له سنة 1985، قدم جوزيب كودينا أعماله الفنية في العديد من المعارض الفنية الإسبانية والأوروبية والأمريكية بين 1985 و2021.

ويعد المعرض في أصيلة، هو الأول من نوعه في أفريقيا، ويأتي بعد مشاركة الفنان في ورش الرسم والنقش الذي أقيم خلال موسم أصيلة الثقافي الدولي الثانية والأربعين، دورة خريف 2021.

ويتأرجح عمل الفنانة الإسبانية روزير ساليس نوغيرا بين الرسم والنقش، فهي مهتمة بالحركة الفنية لما يعرف بفن آرت LAND ART، كنزهة في الفن المعاصر، تستخدم إطار ومواد الطبيعية، كالخشب والتراب والأحجار والرمل. وقد تأثرت بكبار الفنانين المبدعين في هذا النوع من الفنون، من أمثال كاسبار دفيد فريديريتش من رواد الرومانسية الألمانية، وأمبرودجيو لورينزيتي، الفنان الإيطالي من القرن الـ 14، ومن الفن المعاصر، البريطاني أندري جولسورثي.

واستطاعت الفنانة الإسبانية الجمع بين مكونين، وهما الطبيعة والفن، حيث تستلهم من الطبيعة العناصر التي تصادفها أثناء تجوالها، مثل الأحجار والطحالب وبقايا النباتات، وما إلى ذلك من العناصر الطبيعية، التي تستخلص منها دوماً حكاياتها وألوانها وتراكيب أجزاء المجسمات.

وأكدت الفنانة الإسبانية أن أسلوبها يعكس احترامها الكبير للطبيعة، وتسعى من خلاله إلى إبراز دور الطبيعة وجمالها وللماضي التاريخي لمسارها، ولمختلف الأماكن التي مرت منها وترددت عليها. وقد اشتغلت روزير ساليس نوغيرا متنقلة بين برشلونة، حيث تخرجت، ونيويورك وإنجلترا وهولندا، كما حلت مؤخراً بالمغرب، في إطار إقامة فنية.