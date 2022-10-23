6 خبراء يتنافسون على «جائزة حقوق النشر»

المصدر: فرانكفورت - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، أعلنت هيئة الشارقة للكتاب القائمة القصيرة من المرشحين للفوز بـ«جائزة الشارقة لحقوق النشر» في نسختها الأولى، التي أطلقتها في وقت سابق من هذا العام، بهدف تكريم المساهمات الرائدة لخبراء حقوق النشر في تعزيز هذا القطاع العالمي.

وتضم قائمة المرشحين في الفئة الأولى المخصصة لـِ«خبراء بيع وشراء حقوق الترجمة في دور النشر»، إلين برنتون - راوندينغ من بونيير بوكس البريطانية، وغابرييل نييتو من إديتوريال بلانيتا المكسيكية، وأحمد محمد رشاد من الدار المصرية اللبنانية.

وفي فئة «المهنيين المستقلين والعاملين مع وكالات متخصصة في بيع حقوق الكتب للناشرين ومانحي التراخيص»، تضم القائمة: بيناس بيرانتاس من وكالة بوك سماغلرز الليتوانية، وأيوفي لينون ريتشي من وكالة لينون ريتشي الجنوب أفريقية، وماورو سبانيول من بوكس-إيفريوير البريطانية.

جاء الإعلان عن أسماء المرشحين خلال حفل عُقد على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة الـ74 من «معرض فرانكفورت الدولي للكتاب»، حضره مجموعة كبيرة من الناشرين من مختلف أنحاء العالم، وتحدث خلاله أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة.

وقال أحمد العامري في كلمة له خلال الإعلان عن أسماء المرشحين: «يمثل حجم الاهتمام الكبير بالجائزة في عامها الأول، تجسيداً حيّاً لريادة الشارقة في دعم صناعة الكتاب في المنطقة والعالم، بجهود نوعية ذات أثر مستدام، تعزز من الأدوار المركزية والمهمة لكل العاملين في قطاع النشر».

وأشار منصور الحساني في حديثه عن حجم المشاركات الدولية، إلى أن الجائزة شهدت تقديم 33 طلباً مميزاً من 14 دولة، جاء أبرزها من مصر والهند والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة دول أخرى منها، دولة الإمارات العربية المتحدة، وألبانيا، والأرجنتين، وكندا، وفنلندا، وألمانيا، ولبنان، وليتوانيا، والمكسيك، وجنوب إفريقيا.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في اليوم الأخير من مؤتمر الناشرين الذي يُقام بين 30 أكتوبر - 1 نوفمبر في الفترة التي تسبق انطلاق فعاليات الدورة الـ41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب».