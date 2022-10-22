معرض فني جماعي عن «البردة الإماراتية» في موسم أصيلة

المصدر: أصيلة - البيان

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افتتح بمكتبة الأمير بندر بن سلطان في أصيلة المغربية، معرض فني جماعي لتقريب الجمهور من «البردة الإماراتية»، وذلك في إطار فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثالث والأربعين.

ويقدم المعرض المنظم تحت إشراف مؤسسة منتدى أصيلة، إبداعات فنانين إماراتيين فائزين بجائزة «البردة» التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، كمبادرة ثقافية وفنية وتراثية تهدف إلى الحفاظ على الفنون التقليدية الإسلامية، والاعتزاز بالثقافة والتراث الإسلامي المنفتح على العالم.

وكانت الوزارة الإماراتية قد أطلقت جائزة «البردة» عام 2004 احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، وترسخ هذه الجائزة مكانتها كمنصة إماراتية عالمية تحتفي بتنوع الثقافة الإسلامية، وممارساتها الجمالية، تكريماً للإبداع المتميز للأنماط الفنية الإسلامية التقليدية وتقديراً للغة العربية وجماليتها، وتختص الجائزة باستقطاب مشاركة الشعراء والخطاطين والفنانين الذي ألهموا في أعمالهم بالسيرة الشريفة للنبي الخاتم.

والقرآن الكريم والحديث الشريف. وتعكس جائزة «البردة»، حسب تقديم خاص بالمعرض، الدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات لرعاية ودعم الفنون الإسلامية، انطلاقاً من استراتيجيتها الرامية إلى تعريف المجتمعات العالمية بهذه الفنون، وص

ون التراث الفني للحضارة الإسلامية، وإظهار الصورة المشرقة للثقافة الإسلامية، المبنية على التسامح والمحبة. وقال نائب الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة توفيق لوزاري، في تصريح صحافي، إن المعرض يقرب الجمهور المغربي الذواق من إبداعات تعمل على نشر الفن الإسلامي، وتمكين جمهور عريض من الاطلاع على فن يعكس القيم الإنسانية والحضارية التي تشكلت مضامينها عبر مئات السنين، والنهضة الإسلامية الفنية التي أضافت الشيء الكثير للفنون العالمية بمختلف تمظهراتها.

كما يشكل المعرض، حسب ذات المصدر، فرصة لتشجيع المبدعين المهتمين بهذا النوع من الفنون على الإبداع والاجتهاد، والاستمرار في العطاء والابتكار خدمة للفن الإسلامي الأصيل. ويضم المعرض أربع فئات من الإبداعات، الزخرفة والخط التقليدي، والحديث، وفئة الشعر النبطي والفصيح، وفئة الخطوط الطباعية العربية.

ويقدم المعرض ابداعات كل من جمال السماني وطارق الصاوة و دعاء ابو زيد ورضا باجاجيني و آمل بيتا ومحمد جابر أبو العلا ومريم نوروزي حليلان ومهربان بيزا كايا ، ومسموح أحمد مرادي ، وأفسانا خديميرزا مهدافي ، وأصغر مرادي ، وزينب إبراهيم شاهي ، وبابا محمد علي حجازي ، و احمد علي نمازي ، ونعمان تيسير رجب ، وضياء الجزايري ، ومسعود أصغر محبيفار ، ماهشا جواد دفاشي.