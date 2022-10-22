أسبوع دبي للتصميم و«داون تاون ديزاين» يقدمان نسخة استثنائية حافلة بالجمال

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

جرياً على عادتها، في احتضان الإبداع والمواهب والفنون الراقية، تستضيف دبي فعاليات أسبوع دبي للتصميم في الموقع المخصص له عند الواجهة البحرية لحي دبي للتصميم، من 8 ولغاية 13 نوفمبر المقبل.

وهذا الحدث الذي يقام بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، يتضمن برنامجٍاً غنياً ومتنوعاً احتفاءً بالتصميم والإبداع، ما يرسخ مكانة دبي العالمية في شتى مجالات الفنون.

وبالموازاة، تنطلق فعاليات «داون تاون ديزاين»، معرض التصاميم الراقية والمعاصرة، اعتباراً من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، حيث سيقدم الحدثان بنسختهما الثامنة مساحة استثنائية للمصممين الموهوبين والمبدعين لتسليط الضوء على مواهبهم ومهاراتهم، من خلال مجموعة متنوعة وغنيّة من المعارض والأعمال الفنية التركيبية والمعارض وجلسات الحوار وورش العمل وغيرها، والتي ستكون جميعها متاحة للزوار من مختلف الخبرات والمعارف.

تراثيات

وتكشف «إيوان مكتبي»، مؤسسة تجارة السجاد والمنسوجات التراثية، النقاب عن مجموعة «ترمينال جي» خلال انعقاد فعاليات «أسبوع دبي للتصميم»، الذي سوف يُقام في المبنى رقم (9) في حي دبي للتصميم في شهر نوفمبر المقبل.

وقد جرى تنسيق هذه المجموعة تحت إشراف العلامة التجارية المحلية «إيوان مكتبي»، حيث تم الإعداد لها على يد خمسة مبدعين ينتمون إلى خمس دول في منطقة الخليج العربي وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر.

وتمثل «ترمينال جي» رحلة جديدة وتطلق حواراً حول مواضيع اليوم في منطقة الخليج، حيث يركز هذا المفهوم على فن الحياكة ويستلهم معانيه من ثقافات دول مجلس التعاون الخليجي مع تقديم سرد جديد للقصص المحلية المتنوعة بفروقها الدقيقة. لقد تم إسناد مرجع مرئي وموضوع لكل مبدع من أجل تكوين تصوره المفاهيمي.

وتتطرق هذه المجموعة المستوحاة من مواضيع مثل طقوس السفر والتضاريس الطبيعية المحلية والعلاقة بين المدينة وسكانها والحنين إلى الماضي والتقاليد التراثية وأكثر من ذلك بكثير من خلال أعمال مصممين مبدعين إقليميين التالية: عفراء وشيخة بن ظاهر من دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمان «التغرودة» في أسبوع دبي للتصميم من خلال 3 قطع سجاد أرضية، بالإضافة إلى أخرى معلّقة على الحائط. وأسيل اليعقوب من دولة الكويت تقدم «ذاكرة الماء» في أسبوع دبي للتصميم من خلال قطع سجاد أرضية ومعلّقة على الحائط باستخدام مواد مستدامة.

و«أرخيتيكتس إنديبندنت»، مهندسون معماريون مستقلون من دولة قطر، واستوديو «بحريني ـ دانيش» من مملكة البحرين، وإبراهيم الجيدة من دولة قطر، وسلطان بن فهد من المملكة العربية السعودية يقدم مجموعة «المسرّات» في أسبوع دبي للتصميم التي تضم قطع سجاد ذي الإصدار المحدود.

مشاركة إيطالية

وتُشارك ناتوزي إيطاليا، العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة لتصميم الأثاث، ذات هوية متوسطية عميقة وشهرة عالمية واسعة، في داون تاون ديزاين، معرض التصميم الرائد في الشرق الأوسط الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر في حي دبي للتصميم.

إلى جانب التزامه بحماية ثقافة البحر الأبيض المتوسط والبحث المستمر عن الانسجام الحيوي في حلول التصميم، سيكشف باسكوال جونيور ناتوزي، الرئيس الإبداعي لناتوزي إيطاليا خلال كلمته في المعرض، عن مبادئ الشركة، محتفلاً بـ«مجموعة الانسجام ـ الحياة الثانية»، وهي مبادرة أطلقتها ناتوزي إيطاليا لنشر فكرة الاستدامة الأخلاقية والجمالية.

تمثل مجموعة الانسجام - الحياة الثانية فصلاً ثالثاً من هذه المبادرة، وهو انعكاس لموضوع له تأثير في العصر الحديث، الذي يوجّه عملية إنتاج المفروشات لبلوغ مستوى من الاستدامة يكون فيها دائماً أكثر تماسكاً وحتمياً.