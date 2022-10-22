«بيوتي وورلد ميدل إيست» يستضيف أشهر دور العطور العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «بيوتي وورلد ميدل إيست»، أكبر معرض تجاري دولي في المنطقة لمنتجات الجمال والعطور والرفاهية، عن استضافة مجموعة من أبرز العلامات في دورته لهذا العام بين 31 أكتوبر و2 نوفمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستضيف الدورة 26، من المعرض الذي تنظمه ميسي فرانكفورت، ما يزيد على 180 من أشهر دور العطور العالمية، حيث تركز على قطاع العطور بمختلف مجالاته، بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى عناصر التغليف والمنتجات النهائية.

كما تعود فعالية كوينتسنس مجدداً هذا العام لتسليط الضوء على أبرز الابتكارات في عالم العطور، حيث تجمع تحت مظلتها أهم دور العطور العالمية. وتشمل قائمة المشاركين الـ 25 مجموعة من أبرز العلامات العالمية، بما فيها بويس 1920 وكيكو ميتشري وأمارسي وبينينا بيرفيومز ولا بونتي. كما تعود مسابقة العطور المميزة، مجدداً هذا العام؛ حيث تجتمع 16 من أبرز دور العطور العالمية لتقديم رؤيتها الخاصة بعطرٍ يجسد مفهوم المعرض.

مشاركة

تستأثر دورة هذا العام من معرض بيوتي وورلد ميدل إيست بمكانة بارزة في القطاع بفضل استضافة مجموعة من أبرز دور العطور العالمية، بما فيها يورو فراجرانس (إسبانيا) وسي بي إل أروماس (المملكة المتحدة) وفيرمينيش (سويسرا) وسيمرايز (ألمانيا) وفي مان (فرنسا) وجيفودان (سويسرا) وروبرتيه (فرنسا) وغيرها الكثير.

وتعتزم شركة يورو فراجرانس، التي تمتلك خبرة تزيد على ثلاثين عاماً في القطاع، طرح أحدث منتجاتها، لام دوبوا، خلال المعرض.