20 يوماً من الحراك الثقافي بالإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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تشهد الإمارات خلال الأيام المقبلة حراكاً ثقافياً حافلاً بالأحداث والفعاليات التي ترسخ مكانتها نقطة جذب للمبدعين والكتّاب والمثقفين من مختلف دول العالم ويعزز حضورها وجهة الثقافة الأولى على مستوى المنطقة.

وتستضيف الإمارات خلال 20 يوماً 3 فعاليات ثقافية كبرى تتمثل في القمة الثقافية في أبوظبي، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، وأسبوع دبي للتصميم 2022، التي ستمثل منصة عالمية لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالأدب والفكر وكافة الفنون والإبداعات الإنسانية.

وتنطلق فعاليات «أسبوع دبي للتصميم 2022» في 8 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 13 من الشهر ذاته في حي دبي للتصميم.

ويحفل المهرجان الإبداعي الأكبر على مستوى المنطقة ببرنامج غني ومتنوع احتفاءً بالتصميم والإبداع يتضمن المعارض والأعمال الفنية التركيبية وجلسات الحوار، وورش العمل، وغيرها.

ويتمحور أسبوع دبي للتصميم 2022 حول مفهوم التصميم من أجل مستقبل مستدام.

«الثقافة أسلوب حياة»

وتنطلق غدا، أعمال الدورة الخامسة من القمة الثقافية تحت شعار «الثقافة أسلوب حياة» في منارة السعديات بأبوظبي، وذلك لاستكشاف مستقبل قطاع الثقافة ومناقشة الحلول الثقافية الإبداعية لأبرز القضايا العالمية الملحة التي تؤثر على العالم اليوم.

تناقش القمة التحديات المعاصرة التي تقود وتدفع إلى التغيير في مجال الصناعات الإبداعية والثقافية، والقطاعات الثقافية الأوسع في عالم اليوم وتتناول مفهوم تبني الثقافة تجربة حية في عالم شهد تحولات جذرية فرضتها جائحة كورونا، والفهم بشكل أفضل للتأثير الواسع للثقافة على حياتنا الفردية والجماعية.

وفي الثاني من نوفمبر المقبل سيكون المثقفون حول العالم على موعد مع الدورة الحادية والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كلمة للعالم»، بحضور عدد من الكتّاب والمفكرين والمبدعين من 57 دولة، يشاركون في إحياء 1047 فعالية ثقافية متنوعة.