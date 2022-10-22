«أبوظبي للغة العربية» يطلق سلسلة كتب الموسيقى

المصدر: فرانكفورت - البيان

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أطلق مركز أبوظبي للغة العربية سلسلة كتب الموسيقى في حفل أقيم ضمن مشاركة المركز في معرض فرانكفورت للكتاب.

تعنى سلسلة كتب الموسيقى بفنون الغناء والموسيقى الإماراتية والعربية، وتعد إضافة مهمة إلى إصدارات المركز، إذ تتضمن السلسلة كتابين عن سيرة حياة الفنانَين عيد الفرج وإبراهيم جمعة وضعهما الكاتب إبراهيم الهاشمي، إلى جانب عناوين مهمة في الموسيقى العربية، لا سيما كتاب عن ذائقة أم كلثوم.

حضر حفل الإطلاق د.علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومجموعة من المهتمين.

تتضمن سلسلة كتب الموسيقى كتابين مصنفين ضمن سلسلة «رواد بيننا» يوثق فيهما الشاعر والكاتب إبراهيم الهاشمي لأول مرة سيرة حياة الفنان عيد الفرج، كمطرب وملحن وشاعر.

وفي كتاب يحمل عنوان «إبراهيم جمعة: لحن البحر الأثير»، يعرض إبراهيم الهاشمي المسيرة الحياتية والفنية لرائد من رواد الموسيقى والتلحين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقدم الدكتور حمد بن صراي كتاباً بعنوان «فن الوهابية: الأداء الحركي والقولي من الفلكلور الشعبي الإماراتي»، وهو بحث ميداني لتوثيق أحد فنون الأداء الشعبي المرتبطة بالبيئة الزراعية. وتطرح سلسلة كتب الموسيقى «موسوعة القصائد المغنّاة»، التي جمعها الباحث د.حماد الخاطري، وتضم القصائد المغناة في دولة الإمارات. وفي كتاب «الأغاني الشعبية للأطفال والنساء في دولة الإمارات العربية المتحدة»، تحاول الدكتورة فاطمة المزروعي، تدارك النقص في جمع الأغاني الشعبية.

وتتضمن القائمة كتاب «أم كلثوم: الشعر والغناء» للدكتور أحمد يوسف علي. وكتاب «أنغام من نور: سيرة موسيقية لأربعة من عباقرة النغم الشرقي» للملحن والباحث المصري حسن زكي شحاتة. وتقدم السلسلة كتابين لمحمد سعيد حجاب؛ الأول بعنوان «الناي: قطعة قصب برائحة الأساطير»، والثاني بعنوان «عالم الآلات القوسية»، يتتبع فيه المسار التاريخي للآلات الوترية.

وتشمل القائمة كتب «التراث الموسيقي العراقي والتواصل الحضاري» من تأليف د. محمد حسين كمر، والكتاب التعليمي «آلة القانون» للباحث الموسيقي بسام عبد الستار. وكتاب «الوسيط في قواعد ونظريات الموسيقى العربية» من تأليف الكاتب المصري أحمد يوسف الطويل. كما يعاد طبع كتاب «تاريخ الموسيقى في الجزيرة العربية والأندلس»، تأليف جوليان ريبيرا، وترجمة الحسين حسن.