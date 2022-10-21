مهرجانات الشتاء تنطلق على قمة جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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تنطلق النسخة الرابعة من مهرجانات الشتاء «أوبليفيون» بعنوان «رينيسانس» على قمة جبل جيس في رأس الخيمة، بمخيم بير جريلز إكسبلوررز، وذلك يومي 29 و 30 أكتوبر 2022 واحتفالاً بالذكرى السنوية الأولى، تعد «أوبليفيون» المغامرين بمهرجان مليء بالمؤثرات البصرية المذهلة التي تميزت بها المجموعة والعروض الحية التي يحيها العديد من أشهر الفنانين منسقي الأغاني منهم: ميلكو موستاش، كتاري، سبيس كاي، بيانكا بلانكو ومنتج الموسيقى كريس ليبينغ وهو من أشهر الشخصيات على المسرح العالمي.

خلال المهرجان، سيتم تركيب روبوتات ضوئية تعكس أشكال الأجرام السماوية ليتحول المخيم إلى أثير فضائي لامتناه مع مجموعة من الأنشطة الرائعة، بالإضافة إلى مناطق التخييم والاستحمام والحمامات وخدمات النقل المجانية.

يوم الجمعة، الضيوف مدعوون للتخييم تحت النجوم والاحتفال ببدء المهرجان من خلال أمسية حول النار وتذوق أشهى اللحوم المشوية مباشرة من الشواية. ويبدأ البرنامج الفني يوم السبت بالعروض الموسيقية الرئيسية جنباً إلى جنب مع الأنشطة الترفيهية المختلفة. توجد مواقف للسيارات على بُعد حوالي 10 دقائق عن مكان المهرجان، كما تتوفر حافلات مجانية تتحرك كل 5 دقائق.