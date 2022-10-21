«الناشرين الإماراتيين» تضيء على مشهد النشر في «فرانكفورت للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

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تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين بجناح خاص في الدورة الــ 74 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2022، في الفترة من 19 حتى 23 أكتوبر الجاري، وتعرض الجمعية نماذج من أحدث إصدارات عدد من دور النشر الإماراتية، وتسلط من خلالها الضوء على نمو وتطور صناعة النشر في الدولة.

ويعقد وفد الجمعية سلسلة من اللقاءات تشمل منظمي معرض فرانكفورت الدولي للكتاب وناشرين عالميين وممثلي شركات نشر، ويجمع الوفد في جلسات تعارف ناشرين من الإمارات بمؤسسات نشر ووكلاء أدبيين ومترجمين، لدعم التنسيق والتعاون وبحث إمكانية عقد اتفاقات نشر وترجمة مشتركة.

وتنقل الجمعية خلال اللقاءات مع الوفود المشاركة في المعرض صورة عن تنوع إصدارات الناشرين الإماراتيين التي تشمل مجالات معرفية وأدبية وعلمية تلبي تنوع اهتمامات القراء والباحثين وطلبة الجامعات بمختلف تخصصاتهم.

وتستعرض الجمعية مع ممثلي معارض الكتب وشركات النشر المتخصصة بإنتاج كتب الأطفال إسهامات عدد من أعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين ودور النشر التي تصدر كتب الأطفال واليافعين والكتب المصورة، ومدى ما وصلت إليه من تطور يشمل المحتوى والرسوم والطباعة بمواصفات ملائمة وجاذبة لقراء هذه الفئة من الإصدارات.

ويحتضن جناح الجمعية في المعرض خمس دور نشر إماراتية هي أوغاريت للنشر، والثقافة للنشر، وليبرتي للتعليم، الهدهد للنشر والتوزيع، وصدقات للنشر والتوزيع، التي عرضت نماذج من إصداراتها، وعكست جماليات الكتاب الإماراتي وحرص الناشرين على التوجه لمختلف شرائح القراء.

وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «عدنا مجدداً هذا العام إلى معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الذي تشارك فيه جمعية الناشرين الإماراتيين سنويا، وتحرص خلاله على اللقاء بممثلي معارض الكتب الدولية والناشرين من كل مكان في العالم، وننقل لهم تجربة صناعة النشر في الإمارات وما يضيفه الناشرون الأعضاء من إنتاج معرفي يضاف إلى رصيد الكتاب في الدولة والمنطقة والعالم».

وأضاف: «تستهدف لقاءات الجمعية تنظيم جلسات تعارف وتواصل مباشر بين الناشرين الإماراتيين وعدد من نظرائهم المشاركين في المعرض، وإطلاق نقاشات مفتوحة وإتاحة فرص تشارك الأفكار وبحث إمكانية التعاون والشراكة في مشاريع نشر وترجمة مستقبلية، إضافة إلى توسيع نطاق التعريف بجهود الجمعية وبيئة النشر في الإمارات».