«رايز إستوديوز» داعم جديد للمواهب في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن عدد من المديرين التنفيذين السابقين وهم عماد مرقص، الرئيس السابق للأعمال التجارية والمحتوى في «أو.إس.إن» وأماندا تورنبول، المدير العام السابق لدى «وارنر برذرز ديسكفري» في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وأمل فرج، الرئيس السابق لاستراتيجية المحتوى لدى «أو.إس.إن»، عن إطلاق شركة الترفيه الجديدة «رايز إستوديوز».

وسيبدأ فريق «رايز إستوديوز» الذي اكتسب معرفته من الخبرات والتجارب المتراكمة في قطاع صناعة المحتوى في العمل على دعم المواهب وتطوير المحتوى المحلي بهدف إيصالهما إلى المنصات الإقليمية والعالمية.

نظام تعاوني

وتسعى الشركة إلى بناء نظام تعاوني قائم على التنوع في المحتوى الترفيهي المُستمد من العالم العربي، إذ يلتزم مشروع الشركة الجديد برعاية وتطوير المواهب الإبداعية التي تعمل في الكتابة أو في الإنتاج وإيصالها إلى المنصات الإقليمية والعالمية الرائدة في قطاع الترفيه.

ومن خلال رؤيتها المستندة إلى الدراسات الموسعة والتحليلات القائمة على البيانات الدقيقة، تهدف «رايز إستوديوز» إلى تطوير محتوى مصمم خصيصاً لدور العرض السينمائية ومنصات البث والقنوات التلفزيونية المجانية وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى القنوات الرقمية.

وكان من بين الأوائل الذين انضموا إلى المجموعة: شركة «بارتنر برو»، المتخصصة في إنتاج المسلسلات والأفلام المصرية، وشركة الإعلانات الإبداعية «آساب» التي يرأسها كل من مخرج الأفلام الشهير شريف عرفة وأمين المصري، وشركة «ديفرنت برودكشن» المتخصصة بتلفزيون الواقع والبرامج الترفيهية ومقرها لبنان والإمارات، برئاسة مازن لحام، وشبكة وطن برئاسة باسل خير، إلى جانب شركة (Black Typhoon) برئاسة عمر حسين، التي تستهدف تطوير المحتوى الأصلي في المملكة العربية السعودية.