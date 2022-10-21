يوسف فضل حسن شخصية العام في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب اختيار البروفيسور السوداني يوسف فضل حسن شخصية العام الثقافية لفعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك تقديراً لإسهاماته الجليلة في مجال التأريخ والتوثيق للسودان سياسياً وثقافياً وعلمياً، إضافة إلى جهوده الملموسة في النهوض بحركة البحث والتوثيق في القارتين الأفريقية والآسيوية عبر إصداره أكثر من 30 كتاباً بين تأليف وتحقيق وتحرير.

يأتي اختيار يوسف فضل حسن ضمن رؤية المعرض الرامية إلى تكريم أعلام الفكر والأدب والتاريخ والعقول التي شكلت جهودها المعرفية العقول ضمن رسالة الحدث الداعية إلى تقديم نماذج رائدة ومؤثرة في الثقافة العربية للأجيال الجديدة.

وقال أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «تمضي الهيئة في مجمل جهودها برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تؤمن بأن تكريم الرواد والاحتفاء بالعقول العربية من ركائز النهوض بثقافتنا وتحقيق أثر مستدام لجهودها في الأجيال الجديدة».. مؤكداً أن النتاج المعرفي العربي يحتاج إلى قامات بحجم البروفيسور يوسف فضل حسن تخدم راهن الأمة ومستقبلها بإسهاماتها البحثية ومؤلفاتها المرجعيّة.

وأضاف: «لطالما كان السودان بلداً معطاءً بعقول أبنائه وتاريخ الثقافة العربية يشهد على أعلام سودانيين كبار كان لهم الفضل الكثير في إغناء المكتبة العربية من مفكرين وباحثين وروائيين وأدباء وشعراء، وما اختيار البروفيسور يوسف فضل ليكون شخصية العام الثقافية إلا تكريماً للجهود التي بذلها خلال مسيرة عطاء امتدت لأكثر من 60 عاماً من العمل المتواصل في التأريخ والبحث والتحقيق والدراسات تشهد عليها القارتان الأفريقية والآسيوية بمجملها».

يشار إلى أن البروفيسور يوسف فضل حسن المولود في بلدة المحمية في السودان عام 1932 نال درجة بكالوريوس عام جامعة الخرطوم في الآداب 1956 ونال من جامعة لندن درجة بكالوريوس الشرف في التاريخ عام 1959 ودرجة الدكتوراه في تاريخ العرب 1964 وعمل محاضراً في التاريخ قسم التاريخ بجامعة الخرطوم.