«الشارقة للكتاب» تعزز تعاونها مع صنّاع النشر

المصدر: فرانكفورت - البيان

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ناقشت «هيئة الشارقة للكتاب»، أفق التعاون والعمل المشترك مع مجموعة من كبرى مؤسسات صناعة النشر في أوروبا والعالم، وبحثت مجالات مشاركة الناشرين وتوسيع حضورهم في الدورات المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بالاستناد إلى الفرص والتسهيلات التي تتيحها الشارقة للنهوض بصناعة الكتاب عالمياً.جاء ذلك، خلال سلسلة اجتماعات أجرتها الهيئة، ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 74 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 19 حتى 23 أكتوبر الجاري، بحضور ومشاركة ناشرين من 95 دولة.

وشهد جناح الشارقة المشارك في المعرض، إقبالاً كبيراً خلال اليومين الأول والثاني من المعرض، الذي عادت فيه الحياة بقوة، بعد تجاوز تداعيات أزمة «كورونا»، حيث استقبل الجناح على مدار يومين، ما يزيد على 150 ناشراً وعاملاً في قطاع النشر من أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، وعقد معظمهم اجتماعات متفرقة مع فريق الوفد المشارك.

ويعرّف وفد الهيئة زوار جناحها في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب على المبادرات والبرامج التي تطلقها الهيئة على مدار العام، للارتقاء بقدرات الناشرين، والكتّاب والمترجمين، مساهمة منها في دعم صناعة الكتاب، وفي مقدمها «معرض الشارقة الدولي للكتاب».وعقد أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ومنصور الحساني مدير إدارة خدمات الناشرين، والوفد المشارك في جناح الهيئة بالمعرض، اجتماعين مع كل من إدارة معرض المكسيك للكتاب، ومعرض كوريا الجنوبية، لمتابعة الاستعدادات المشتركة لاستضافة إمارة الشارقة، ضيف شرف في المعرضين.

والتقى رئيس هيئة الشارقة للكتاب في اجتماعات منفصلة، بجون إنغرام رئيس مجلس إدارة «إنغرام كونتنت جروب»، كما اجتمع مع ماركوس دوليه، المدير التنفيذي لـ «بينغوين راندوم هاوس»، وبيرميندر مان الرئيس التنفيذي لشركة «بونير بوكس» في المملكة المتحدة، وبحث معهم سبل تطوير الأعمال المشتركة.

دعم

أكد أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب أن المشاركة في المعارض الدولية، مثل (معرض فرانكفورت الدولي للكتاب)، تمثل واحداً من الجهود التي تقودها الشارقة، ضمن رؤيتها لدعم قطاع النشر في دولة الإمارات والمنطقة، وتعزيز الحضور العربي في محافل المعرفة العالمية.