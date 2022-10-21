«دبي لمسرح الشباب» يفتح ستارة الإبداع

المصدر: دبي ـ رشا عبد المنعم

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أعادت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ألق الفنون المسرحية إلى خشبات المسرح الكوميدي تحت شعار «الحياة مسرح لنملأه بالضحك» مع إطلاق النسخة 13 من «مهرجان دبي لمسرح الشباب»، أول من أمس، على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي والذي تستمر فعالياته حتى 26 أكتوبر الجاري، تخلل حفل الافتتاح أول عرض لمسرحية «لمن يهمه الأمر» وهي من تأليف محمد صالح وإخراج شعبان سبيت راشد ومن إنتاج فرقة «جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح» الذي أبرز طاقات شبابية واعدة تجسد الكوميديا الهادفة بطريقة فريدة وجاذبة.

حضر حفل افتتاح المهرجان معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وسعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ود. حبيب غلوم المخرج والممثل الإماراتي، والدكتور صلاح القاسم مستشار هيئة الثقافة والفنون في دبي، وفاطمة الجلاف مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة» ورئيس مهرجان دبي لمسرح الشباب، وخليل عبدالواحد الفنان التشكيلي، والفنان سلطان النيادي، والفنان عمر غباش، إلى جانب عدد كبير من الفنانين والممثلين من مختلف مسارح الدولة وعدد غفير من الجمهور.

ثقافة المسرح

وخلال افتتاح الحدث، شدد معالي محمد المر على أهمية حضور الأعمال المسرحية الإماراتية في مختلف الفعاليات والمهرجانات والتي يعد الشباب عماد حراكها واستمرارها، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الدور والحضور الاجتماعيين للمسرح كونه ركيزة في مشوار النهضة والتطو، مؤكداً الحاجة إلى معرفة نقاط الضعف في المجال المسرحي ومعالجتها واستثمار نقاط القوة في المسرح الإماراتي ليكون جزءاً من الفعاليات الثقافية المستدامة على مدار العام.

ومن جهتها، أشارت فاطمة الجلاف إلى أن استمرار المهرجان على مدار السنوات الماضية، يعكس نجاحه في تحفيز طاقات وإبداعات الشباب الذين يضاعفون من الثمار الإيجابية للمهرجان في كل نسخة منه. وتابعت: حريصون على توفير بيئة تنافسية إيجابية، تلهم الجميع على تقديم أفضل مساهماتهم، على نحو يعزز فنون الأداء المسرحي الشبابي في الإمارات والمنطقة، بما يتماشى مع متطلبات قطاع فنون الأداء محلياً في إمارة دبي والإمارات الأخرى والمنطقة عموماً.

العرض الافتتاحي

وفيما يتعلق بالعرض الافتتاحي الذي جاء بعنوان «لمن يهمه الأمر» وهي من تأليف محمد صالح إلى جانب تجربة إخراج تعد الأولى للفنان شعبان سبيت راشد ومن إنتاج فرقة «جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح»، برزت طاقات شبابية واعدة في تحريك شخوص النص المرتكز على فكرة اجتماعية حول بناء الأسرة وما يعانيه الشباب لتحقيق أحلامهم. وعلى الرغم من المباشرة والوضوح لظواهر اجتماعية تم طرحها مراراً وتكراراً، ولكن العمل استطاع أن يسلط الضوء على دواخل الشباب وما يدور في عقولهم. واستطاع العمل بقالبه الكوميدي القائم على 6 ممثلين شباب، جذب اهتمام الجمهور من خلال فكرة الإخراج، وانعكست في التناغم الشديد بين عناصر السينوغرافيا، وأداء الشخصيات على الخشبة، وهو أداء وصف بالمبهر، بما فيه من انتقالات، وحركات مضحكة.