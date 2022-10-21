دبي أوبرا تحتفي غداً بروائع إديث بياف

المصدر: (دبي - البيان)

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تحضر روائع أسطورة الموسيقى العالمية، إديث بياف، يوم غد، في عوالم دبي أوبرا، بوهج وألق فريدين، من خلال عرض «بياف! لو سبيكتاكل» الموسيقي العالمي، وذلك لليلة واحدة فقط. والعرض من بطولة المؤدية الشهيرة والموهوبة ناتالي ليرميت.

ويأتي العرض في إطار الجولة العالمية للاحتفاء بأيقونة الموسيقى إديث بياف، والتي انطلقت من أمريكا الجنوبية إلى فرنسا وهولندا واليونان ودبي، لتتابع بعدها إلى فرنسا والمملكة المتحدة وكندا. يصطحب العرض الجمهور في رحلة مميزة لاستكشاف مسيرة المغنية الراحلة من خلال تقديم باقة من أشهر أغنياتها، بما فيها «لافي اون روز» و«نو جو نو رغرت ريان» و«مون ديو»، والتي تكتمل روعتها مع أزياء رائعة وعروض بصرية من الصور والمحتوى المرئي الذي يصور مراحل مختلفة من حياة بياف خلال أربعينات وخمسينات القرن العشرين.

اشتهرت بياف بقدرتها على تحريك المشاعر القوية والعميقة لدى الجمهور، واليوم تلعب ناتالي ليرميت، المغنية الحائزة على جوائز، دور بياف في التأثير بمشاعر الجمهور وعواطفهم من خلال أداء أغنيتي «لا فول» و«لا أكورديونيست» على مسرح دبي أوبرا.

ويمكن لعشاق الموسيقى خلال نهاية هذا الأسبوع الاستمتاع بعرض مميز يحتفي بالمغنية الفرنسية الرائعة ويتجاوز جميع حدود الثقافة واللغة.