«الاتحاد أرينا» تستضيف عرضاً كوميدياً لمو عامر وماز جبراني

المصدر: أبو ظبي ـــ البيان

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نجما الكوميديا الدوليين مو عامر وماز جبراني سيقدمان عرضاً كوميدياً مشتركاً في أبوظبي للمرة الأولى، ويقام العرض بتاريخ 4 مارس 2023 في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

ويعد النجمان من رواد كوميديا الشرق الأوسط، باعتبار حسهما الفكاهي مبني على الكوميديا المرصودة ممزوجة بالصورة النمطية للشرق الأوسط.

مو عامر كوميدي معروف بعرضه الكوميدي الخاص في نتفلكس «Mo Amer: The Vagabond». وقام بكتابة إنتاج وبطولة مسلسله الجديد في نتفلكس «Mo» الحائز على إعجاب النقاد والمشاهدين.

ماز جبراني كوميدي مخضرم ليس بغريب على المنطقة، قام بعروض كوميديا متنوعة ومنها خاص «Immigrant» الذي يعرض على منصة نتفلكس وكذلك عرضه الأخير والذي تم تصويره في دبي «Pandemic Warrior».

هذا العرض الخاص من تقديم الاتحاد أرينا وشركة الكلمة للإنتاج الفني، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وجزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد أرينا معلم الترفيه الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد أكبر صالة داخلية متعددة الاستخدام في المنطقة ومطلة على الواجهة البحرية المميزة في ياس باي، مقدمة مساحة فعاليات وخدمة ضيافة ذي طراز عالمي.