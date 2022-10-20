برنامج حافل بفعاليات استثنائية في «ويكي عربية» بدبي

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات عن قائمة الضيوف المشاركين في برنامج نسخة مؤتمر ويكي عربية لعام 2022، وتضم القائمة كوكبة من المتحدثين والمبدعين والمفكرين البارزين في مجتمع ويكيميديا، وكذلك القطاع الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية. ويستضيف البرنامج ماريانا إسكندر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ويكيميديا، لورينزو لوزا ولويس بيتنكورت-إميليو، أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا، ونيكول سعد، مديرة ويكيميديا التعليم وغيرهم.

يرحب المؤتمر، لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والخليج، بالمتحدثين وممثلي مجموعات ويكيميديا العربية في العديد من الجلسات والورش، مقدمة باللغة العربية والإنجليزية، ضمن إطار الجهود الرامية إلى بناء مجتمع مستدام ومتفاعل مع مشاريع ويكيميديا، وإتاحة البيانات والمعلومات الحرة ذات الجودة العالية على الإنترنت. وتقام كافة الفعاليات في صرح مكتبة محمد بن راشد في الفترة بين 28 و30 أكتوبر الجاري.

فائدة ومتعة

وعن النسخة السادسة من المؤتمر، تقول أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب ومديرة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات: «نشهد، اليوم، ثورة معلوماتية خاصة من نوعها، إذ أمست البيانات والمعرفة الرقمية من أهم الثروات التي تؤهل أي دولة لمواكبة سبق الأمم؛ لذا نسعى أن تكون النسخة السادسة من ويكي عربية، والأولى في الدولة ومنطقة الخليج، هي الخطوة تجاه بناء مجتمع مستدام ومتفاعل مع مشاريع ويكيميديا، والتي تُشكل البنية التحتية اللازمة للمعرفة الحرة. ويسرنا أن يتمثل هذا السعي في استضافة برنامج متنوع ومفعم بالفائدة والمتعة في آن واحد؛ من الجلسات، إلى النقاشات ووصولاً إلى الورش، نضمن أن تكون هذه النسخة فريدة من نوعها». وأضافت: «نرحب بكافة شرائح الجمهور في المؤتمر ونحث الشباب بشكل أخص على ألا يفوتوا فرصة كونهم جزءاً من هذا الحدث. يمكن للجميع حجز مقاعدهم مجاناً عبر الموقع الإلكتروني».

وينظم المؤتمر عدداً من الورش التي تغطي مختلف أوجه العمل ضمن مجتمع ويكيميديا، بدايةً من توضيح وتبسيط فكرة مراكز ويكيميديا الإقليمية للجمهور ووصولاً إلى تحليل المشاكل الرئيسية الحالية لمشاركة المعرفة عبر اللغات، والمسارات المحتملة لحلها.