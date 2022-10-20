أشهر مبدعي العالم يشاركون في «الشارقة الدولي للكتاب 2022»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تتصدر الكاتبة الهندية الحائزة على جائزة البوكر الدولية لعام 2022 جيتانجالي شري، إلى جانب الكاتب العالمي المعروف ديباك شوبرا، ولاعب الكريكيت الباكستاني وكاتب السير الذاتية شعيب أختر، ومؤلف كتاب ورسام كتب الأطفال لينكولن بيرس، قائمة المشاركين في فعاليات الدورة الـ41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022»، التي تضم 27 كاتباً من الحائزين على جوائز عالمية.

وتحتفي هذه المجموعة من أشهر الكتاب العالميين بالمعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، ويقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر المقبل تحت شعار «كلمة للعالم»، حيث يشاركون بعروض تقديمية وجلسات حوارية وتوقيعات كتب، ويتبادلون الأفكار والرؤى خلال فعاليات المعرض الذي يستمر 12 يوماً، ويهدف من خلال فعالياته الثقافية المتنوعة إلى بناء علاقات متينة مع العالم من خلال الكلمة.

مواضيع

تناقش جيتانجالي شري، بعض المواضيع التي تناولتها في روايتها النابضة بالحياة «قبر من الرمل»، ومنها التنوع الثقافي في العالم، وتستعرض تجربتها في كتابة الرواية والقصة القصيرة خلال مسيرتها الإبداعية.

ويتيح المؤلف المعروف ديباك شوبرا، الذي حقق ريادة عالمية في مجالي الطب التكميلي وتطوير الذات وألّف أكثر من 90 كتاباً، الفرصة أمام زوار المعرض للاطلاع على نصائح عملية حول كيفية تنمية الشعور بالوفرة ورسم الطريق إلى النجاح، إذ يتوقف عند تجربته في تأليف كتابه الشهير «الوفرة: الطريق الروحي إلى الثروة». ويتحدث لاعب الكريكيت ومؤلف السير الذاتية الباكستاني المعروف شعيب أختر حول كتابه «Controversially Yours»، الذي يحكي قصة كفاحه بكل تفاصيلها حتى مشاركته في كأس العالم 2011، ويمثّل احتفاءً بهذه الرياضة الساحرة.

ويناقش مؤلف سلسلة «Big Nate» الشهيرة لينكولن بيرس كيف أدى افتتانه بالقصص المصورة في سن مبكرة إلى تأليفه لهذه السلسلة التي تحتفي بها أكثر من 400 صحيفة حول العالم، بينما تأخذ الأديبة الكندية روبي كور، صاحبة المجموعة الشعرية «الحليب والعسل»، زوار المعرض في رحلة ممتعة إلى عالم الشعر والأدب الفكاهي وأثر الكلمة المحكية. ويتحدث كاتب المقالات البريطاني بيكو آير حول رؤيته التي اكتسبها خلال ترحاله على مدار 46 عاماً، بينما يشهد المعرض مشاركة مواطنته كلير ماكينتوش، وهي الروائية الحائزة على عدة جوائز عالمية.

علماء وأدباء

ومن الولايات المتحدة، يشارك في المعرض عالم الفيزياء النظرية الدكتور ليونارد ملودينو، الذي ألف خمسة كتب، والمؤلف والمحرر وصاحب أكثر الكتب مبيعاً نيل شتراوس، والمؤلفة والمحررة كاري ثورنتون، صاحبة كتاب «الحكواتي بقلم ديف جروهل».

وفي قائمة مؤلفي كتب الإثارة، يشارك صاحب «Orphan X» من قارة أمريكا الشمالية غريغ هورويتز، وهو مؤلف الكتب الأكثر مبيعاً وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، عن رواياته الثلاث والعشرين في فئة التشويق، كما تشارك ليزا جاردنر، التي تشتهر مؤلفاتها بشخصياتها المضطربة ومؤامراتها الملتوية، ودانيال بالمر، الذي ألّف مجموعة من أعمال الخيال التشويقي الأكثر مبيعاً على مستوى العالم.

ويشهد المعرض أيضاً مشاركة ماري لو، مؤلفة أكثر قصص الخيال العلمي مبيعاً على مستوى العالم للقراء اليافعين، وكارين م. مكمانوس، مؤلفة السلسلة الشهيرة «أحدنا يكذب»، حيث تشاركان القراء اليافعين رؤاهما حول أعمالهما، بينما يمثّل كندا كل من نيتا بروز، وهي روائية ومحررة للروايات العالمية الأكثر مبيعاً، وصاحبة رواية «الخادمة»، والمعلمة والمؤلفة لكتب الأطفال كريستين فيليبس.

وتثري الرسامة الأسترالية الرائدة في مجال الأزياء ميغان هيس المعرض بمشاركتها من خلال الحديث عن فنها ومهاراتها وعرض مؤلفاتها التي تعدّ من بين الأكثر مبيعاً للزوار، وتجدر الإشارة إلى أن هيس نشرت بعضاً من أعمالها لدى كبرى الصحف والمجلات مثل «فانيتي فير» و«تايم».

ومن الهند، يشارك سي في بالاكريشنان، الروائي وكاتب القصص القصيرة الحائز على جوائز عدة، وكاتب السيناريو والمخرج والمؤلف جي آر إندوغوبان، والمؤلف والممثل ومدوّن الفيديو جوزيف أنامكوتي خوسيه، بالإضافة إلى المؤلف والناقد والمتحدث العام الحائز على جوائز سونيل ب. إلييدوم، وكاتب الإثارة الأول في الهند والحائز على عديد الجوائز رافي سوبرامانيان. وتضم قائمة المشاركين أيضاً المؤلف ورائد موسيقى البوب الهندية، ريمو فرنانديز، والمتحدث التحفيزي الفلبيني والمؤلف لـ17 كتاباً عن التنمية الذاتية لويد أي. لونا.