استعدادات نوعية لتنظيم الدورة 13 من مهرجان المسرح العربي في الدار البيضاء

المصدر: الشارقة ـ البيان

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التقى محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية إسماعيل عبد الله أمين عام الهيئة العربية للمسرح، وذلك في إطار استمرار الاستعدادات التي يقوم بها الطرفان لتنظيم الدورة 13 من مهرجان المسرح العربي في مدينة الدار البيضاء خلال الفترة من العاشر إلى السادس عشر من يناير 2023.

وأكد محمد مهدي بنسعيد جاهزية وزارة الثقافة وكوادرها بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية والفرق المسرحية لإنجاز الدورة الثالثة عشرة من المهرجان على أكمل وجه وبأفضل ما يكون، حيث تمضي الوزارة والهيئة يداً بيد واثقين لتنظيم دورة فارقة تليق بالمغرب والمسرح العربي وتليق بطموحات المسرحيين للارتقاء بالمنتوج المسرحي وحراكه الفكري والفني إلى مديات أجمل وأفضل، وأن الوزارة بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية والمديريات تعمل بكل طاقتها لتعطي للدورة ألقاً خاصاً في وطن يقف الإبداع في صفوفه المتقدمة ليرسم صورة الغد الأفضل.

عمل مشترك

بدوره، ثمن إسماعيل عبد الله الروح العالية والإيجابية التي تسود العمل المشترك مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل ممثلة بوزيرها وكوادرها ذات الخبرات الكبيرة والهمة العالية، والتي تبشر ما يزيد على خمسمئة مسرحي من المغرب وباقي الدول العربية، أن الدار البيضاء عروس المدن المغربية ستكون حاضنة تمنحهم إبداعاً على إبداعهم، وأضاف بأن هذه الدورة ستشهد مستوى رفيعاً من التنافس بين العروض التي ستقوم لجنة عربية بانتقائها، إضافة إلى مستوى غير مسبوق فكرياً، حيث يعتبر المؤتمر الفكري في الدورة 13 أكبر مؤتمر يخصص لمسرح البلد المضيف، وذلك تقديراً من الهيئة لموقع ومستوى المسرح المغربي ومفكريه.

وأكد إسماعيل عبد الله أن الهيئة العربية للمسرح والتي ستكرم عشرة مبدعين من قامات المسرح المغربي، تنتظر من الوزارة تحديد أسماء المكرمين والذين سيكونون نجوماً تسطع في سماء المهرجان.