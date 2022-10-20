مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي يستضيف «فضل النهار على الليل»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي العرض الفني الراقص «فضل النهار على الليل» للمرة الأولى في الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مبادرة الرقص المعاصر دانس ريفلكشن ومن إنتاج دار فان كليف أند آربلز للمجوهرات، يومي الأربعاء والخميس في 26 و27 أكتوبر، الساعة 7:30 مساءً على المسرح الأحمر.

ويتميز عرض «فضل النهار على الليل» بحركاته الانسيابية والبهلوانية والتي تعكس مهارة بدنية عالية مستوحاة من فنون الكابويرا والفنون القتالية والحضرية والرقص المعاصر، وتعرض صوراً مؤثرة تذكرنا باللوحات الشرقية ونقوش الحجر في فنون العمارة الإسلامية. ويستعيد مصمم الرقصات هيرفيه كوبي من خلال الحركات محطاتٍ من ماضيه الشخصي من خلال ربط العرض الفني بقصة شخصية الصبي الصغير في رواية ياسمينة خضرة.

براعة

وحول هذا العرض، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي: «يعتبر هيرفيه كوبي من أبرز مصممي الرقصات الفرنسيين، ويرتقي عمله بالرقص الحضري والمعاصر إلى أعلى المستويات بفضل ما يقدمه من براعةٍ فنية في طرح مواضيع مؤثرة، مثل حكاية عائلة مع الهجرة والهوية. ومن جانبٍ آخر، يسعدنا تقديم هذا العرض الآن، بعد أن خططنا له مسبقاً منذ سنتين ونصف، ولم نتمكن من عرضه بسبب الأزمة الصحية العالمية. وزادت سعادتنا بالتجاوب الجماهيري اللافت مع العرض، والذي دفعنا لتقديم عرضٍ ثانٍ. وكلنا ثقة أنه سيترك بصمة مميزة في نفوس المشاهدين».

ومن جانبه، قال سيرج لوران، مدير برنامج الرقص والثقافة في دار فان كليف أند آربلز: «نفتخر بمواصلة التعاون بين فان كليف أند آربلز ومركز الفنون في جامعة أبوظبي من خلال تقديم عرض فضل النهار على الليل. حيث يقدم هيرفيه كوبي برفقة 12 راقصاً موهوباً تصميماً مذهلاً ينبض بالحياة ويمثل جسراً بين الشرق والغرب وبين الجزائر وفرنسا في أمسية رائعة لا يمكن نسيانها».