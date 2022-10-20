«الشارقة للآثار» تستقبل وفداً من العاملين بقطاع الآثار والمتاحف في الخليج العربي

المصدر: الشارقة ـ البيان

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استقبلت هيئة الشارقة للآثار وفداً من المختصين والعاملين في قطاع الآثار والمتاحف لدول الخليج العربي، لزيارة المواقع الأثرية التابعة للهيئة والمنتشرة في إمارة الشارقة، كما قاموا بالاطلاع على المكتشفات الأثرية المهمة للهيئة وكان في استقبال الوفد أ. عيسى يوسف – مدير إدارة الآثار، وأ. عبدالله رحمة العويس - مدير إدارة الاتصال المؤسسي وخدمة المجتمع، وأ. عادل خليل - رئيس قسم التنقيب الأثري وبعد الترحيب بالوفد، جرى تقديم نبذة تعريفية عن هيئة الشارقة للآثار ودورها المهم في إثراء النشاط الأثري لإمارة الشارقة والحفاظ عليه، وكذا نشر الوعي الأثري وتعزيز الهوية الأثرية لإمارة الشارقة، بعدها قام الوفد بزيارة قاعة المعرض التي احتوت على مجموعة من المقتنيات الأثرية المكتشفة في مدن ومناطق إمارة الشارقة، واستمع الوفد إلى شرح حول هذه المقتنيات وسنوات اكتشافها وأهميتها التاريخية والأثرية.

كما قام الوفد بزيارة مختبر ترميم وصيانة القطع الأثرية المكتشفة، بعدها الوفود بجولة في أرجاء المبنى، كما قام الوفد بزيارة المواقع الأثرية في مليحة.