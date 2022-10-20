دبي باركس آند ريزورتس الوجهة الأكثر رعباً في المنطقة في «الهالووين»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت دبي باركس آند ريزورتس عن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي ستشهدها جميع متنزهاتها الترفيهية، مع قرب حلول موسم عيد الهالووين بعالمه المرعب وأجوائه المخيفة، حيث سيحظى زوار مرافقها الممتعة والمتنوعة، بما فيها فندق لابيتا بأروع المغامرات التي تحبس الأنفاس للصغار والكبار. وستتحول هذه الوجهة الترفيهية الرائدة في دبي إلى المنطقة الأكثر رعباً هذا الشتاء بوجود منزل الرعب، والمتاهات المخيفة، والخدع الغامضة، والمأكولات غريبة الشكل، وفوانيس يقطينة الهالووين، والكثير من الموضوعات المرعبة التي تمنح الضيوف تجارب خوف مشوقة وذكريات لا تنسى في جميع المتنزهات.

ليالي الرعب

سيقدم موشنجيت™ دبي، أكبر متنزه ترفيهي في المنطقة مستوحى من هوليوود، لزواره مجموعة من الخدع والهدايا والأحداث المشوقة خلال «ليالي الهالووين المرعبة»، وسيستمتع الضيوف باستكشاف ديكورات المتنزه المخيفة، والعروض الترفيهية المباشرة، ومناطق وبيوت الرعب الجديدة المليئة بالمفاجآت التي تثير الخوف والذهول.

منطقة سيطرة الوحوش

ستتاح الفرصة للضيوف للدخول إلى منطقة سيطرة الوحوش، حيث سيتعرضون لعملية تحول أثناء مشاهدتهم للفيلم رباعي الأبعاد الجديد «مطاردة الوحش الكبير»، والمشاركة في «حفلة لورد فامباير» الراقصة. كذلك يمكنهم حضور عرض «قرميدة أو حلوى الوحش»، حيث سيكون هناك حملة للبحث عن حلوى هاريبو، ويمكنهم التوجه إلى «مزرعة ارني لليقطين» لبناء اليقطين، أو الاستمتاع بمشاهدة العرض التفاعلي لـ «فرقة عمليات الوحوش»، والمشاركة أو الاشتراك في «ألعاب شارع الوحوش» الغريبة للفوز بجوائز، أو التجول وتناول مأكولات الوحوش اللذيذة، والتقاط صورة عند «مقبرة زومبي تشيرليدرز» و«ركن الساحرة واكي» وغير ذلك الكثير!

وستكتمل تجربة الضيوف مع «مبيت الوحوش» في فندق ليغولاند®، حيث سيتمكن كل زائر يقوم بالحجز في فندق ليغولاند من الوصول إلى فصول «مونسترس ميكينغ ليغو®» اليومية، و«الفنون والحرف اليدوية للوحوش» ومسابقات الوحوش للتلوين، إضافة إلى ظهور الشخصيات بأزياء الهالووين المرعبة!

فندق ترانسلفانيا هالووين

ولإضفاء أجواء من المتعة والتشويق سيقدم «فندق لابيتا» للمقيمين من ضيوفه تجربة مميزة على غرار «فندق ترانسلفانيا هالووين» بديكوراته الساحرة التي تجسد الهالووين، وغرفه ذات الألوان الزاهية والمجهزة بتصاميم جذابة ومسلية، إضافة إلى مجموعة من الزخارف المخيفة، والمثالية لعشاق الليالي المرعبة الذين يحبون إطلاق العنان لمخيلاتهم ونسج قصص للاستمتاع بها مع الأهل والأصدقاء. وتشمل الباقة مزايا نصف الإقامة مع وجبتي طعام، ومشروبات غازية، والآيس كريم، والشاي والقهوة طوال اليوم.

وبالإضافة إلى مجموعة ألعاب الخدع أو الحلوى الخاصة بعد ظهر كل يوم، سيحظى كل ضيف يحجز في تجربة الهالووين في فندق لابيتا، بفرصة اختيار متنزه واحد خلال زيارته التي تستغرق يوماً واحداً، بما في ذلك ليغولاند™، وريفرلاند™، وموشنجيت™، وليغولاند™ووترباركش، وبوليوود باركس™ دبي.

القرية المرعبة

ريفرلاند™ هي وجهة مميزة للترفيه والمرح وتناول المأكولات، ولا تحتاج إلى تذاكر دخول، حيث ستتحول إلى «قرية مرعبة» للترحيب بضيوفها خلال موسم عيد الهالووين. وقد تبدو «القرية الفرنسية»، إحدى المناطق الأربع في ريفرلاند، مكاناً طبيعياً خلال النهار، ولكن بعد حلول الظلام ستكون طرقاتها مغطاة بضباب كثيف، وتجوبها مخلوقات غريبة.

حقول الفزاعات

سينتاب الضيوف الشعور بالخوف والقلق وهم يشقون طريقهم وسط القرية، وبين مخلوقات الزومبي، وشبكات العنكبوت المخيفة، والعناكب، والجماجم، مما يمنحهم إحساساً مميزاً وهم يعيشون أجواء عيد الهالووين.

إفطار فندق تراسيلفانيا هالووين

سيقدم مطعم «كاليا» في فندق لابيتا إفطار عيد الهالووين المميز، وسيكون متاحاً طوال اليوم، ليقدم لضيوفه بوفيهاً مميزاً من المأكولات الشهية المتنوعة، ولكن هذه المرة في أجواء أكثر رعباً من أي وقت مضى. وسيزخر المكان بديكورات مخيفة، وأنشطة ممتعة للأطفال، ومسابقات ذات طابع خاص.