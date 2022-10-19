نادي تراث الإمارات يضيء أهمية المواقع الأثرية الإماراتية على خريطة الثقافة العالمية

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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أكدت محاضرة نظمها نادي تراث الإمارات، ضرورة وضع المواقع الأثرية والتاريخية والطبيعية الإماراتية على خريطة الثقافة العالمية.

وقال رشاد محمد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني، رئيس آيكوم الإمارات، خلال المحاضرة، التي أقيمت تحت عنوان «التراث العمراني في دولة الإمارات العربية المتحدة» في مقر النادي بالبطين، إن دولة الإمارات تزخر بعدد كبير من المواقع الأثرية والتاريخية تتوزع في جميع إمارات الدولة، متناولاً ما حوته قاعدة معلومات المواقع الأثرية والتاريخية والطبيعية في دولة الإمارات عن تلك المواقع، وما تتميز به من معمار.

وأشار بوخش في حديثه إلى أهمية الحفاظ على التراث العمراني التي تنبع من دوره في ترسيخ وتنمية الهوية الوطنية، وتنمية الاقتصاد الوطني بتعزيز السياحة الثقافية.

ميزات

وتناول المحاضر أنواع المباني التراثية في دولة الإمارات، واستخداماتها، وميزاتها، مثل الأسوار والحصون والأبراج والمربعات، التي تنتشر في مختلف الإمارات، كما تحدث عن خصائص البيوت الإماراتية في البيئات المختلفة، إضافة إلى عمارة المباني السكنية القديمة، والمساجد، والأسواق القديمة، وعناصر المباني التراثية مثل مواد البناء، والأبواب، وأبراج التهوية، والزخارف، وغيرها من العناصر.

وتطرق إلى مشاريع الحفاظ على التراث العمراني في إمارات الدولة، لا سيما الحصون والقلاع، وتناول أيضاً المباني الحديثة في المناطق التاريخية، وأهمية اتساقها مع محيطها التراثي عمرانياً، ضارباً المثل بعدد من المباني في دبي.

واختتم بوخش محاضرته بتقديم نبذة عن جمعية التراث العمراني، التي أسست عام 2003 من أجل الحفاظ على التراث العمراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوثيقه، وتأهيله بالتنسيق مع الجهات المعنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، موضحاً أهدافها والنشاطات التي تضطلع بها.

تعاون

وعقب نهاية المحاضرة وقع نادي تراث الإمارات وجمعية التراث العمراني اتفاقية تعاون مشترك، حيث مثل النادي عبد الله محمد جابر المحيربي المستشار في مكتب المدير العام، ومثل جمعية التراث العمراني رئيسها رشاد محمد بوخش.

شهد المحاضرة عبد الله محمد جابر المحيربي المستشار في مكتب المدير العام للنادي، وفاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وسعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة، وراشد القبيسي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وبدر الأميري المدير الإداري بمركز زايد، وجمع من المهتمين.