«نور الرياض 2022» ينطلق الشهر المقبل تحت شعار «نحلم بآفاق جديدة»

المصدر: الرياض - البيان

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تنطلق النسخة الثانية من «احتفالية نور الرياض 2022» تحت شعار «نحلم بآفاق جديدة» خلال الفترة من 3 إلى 19 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 100 فنان من كبار الفنانين المعاصرين، ينتمون لأكثر من 40 دولة حول العالم، يشكل الفنانون السعوديون 34 في المائة من بينهم.

وتعد «احتفالية نور الرياض 2022» أحد برامج «الرياض آرت» ضمن مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 19 مارس 2019 بقيادة وإشراف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، بما ينسجم مع أهداف برامج «رؤية المملكة 2030» في تعزيز الفنون بين سكان وزوار مدينة الرياض.

وتضم الاحتفالية معرضاً مصاحباً يقام تحت عنوان: «من الشُعاع إلى الشغف» في «منطقة جاكس» بالدرعية، لمدة 3 أشهر خلال الفترة من 3 نوفمبر المقبل حتى 4 فبراير 2023، ويقدم لزوّاره رحلة فنية للتحوّل الضوئي الإبداعي في الماضي والمستقبل.

وأوضح الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج «الرياض آرت»، أن «احتفالية نور الرياض» تُعد احتفالًا سنويًا يهدف إلى دعم الإبداع واحتضان المواهب الوطنية والعالمية في هذا المجال، وخلق فرص ملهمة للفنانين السعوديين لتقديم أعمالهم وإبداعاتهم بمشاركة كوكبة من أبرز الأسماء حول العالم في مجال فن الضوء.