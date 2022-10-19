جمعة الماجد يستقبل عميد كلية لندن للأعمال

المصدر: دبي ــ البيان

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استقبل معالي جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، في مقر إقامته بمنطقة الخوانيج، فرانسوا أورتالو ماجني، عميد كلية لندن للأعمال في بريطانيا، حيث هدفت الزيارة للتعرف إلى المركز ودوره الرائد في حفظ التراث الإنساني، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها للباحثين والدارسين، كما بحث الدكتور فرانسوا مع معالي جمعة الماجد سبل تعزيز التعاون بين المركز وكلية لندن للأعمال في المجالات المشتركة بينهما، وأشاد بالدور العالمي الذي يقوم به المركز في حفظ التراث، وقد رحب معالي جمعة الماجد بالضيف، وأهداه مجموعة كتب قيمة من مقتنيات مكتبة المركز.

خدمات

وكان الدكتور فرانسوا قد زار المركز قبل لقائه معالي جمعة الماجد، وكان في استقباله خالد الماجد، وعبدالله خالد الماجد، وماجد خالد الماجد، حيث اطلع أثناء زيارته على قسم المكتبات الخاصة، وشاهد فيه أهم المكتبات الخاصة التي أُهديت للمركز، والمعمل الرقمي، كما اطلع أيضاً على طريقة تحويل الكتب إلى أوعية رقمية لتسهيل حفظها وتخزينها وإرسالها للباحثين والمهتمين، ثم زار قاعة المراجع، واطلع على الخدمات التي تقدم للباحثين، وبعد ذلك توجه إلى معرض مسيرة العطاء، وشاهد الصور التي توضح الشخصيات التي زارت المركز منذ بداياته، وتوثق الاتفاقيات التي وقعها المركز مع المؤسسات الثقافية والمكتبات العالمية المختلفة، كما اطلع أيضاً على بعض ما يقتنيه المركز من نوادر مطبوعات الكتب، مثل طبعة من كتاب القانون في الطب لابن سينا تعود إلى عام 1593م، وطبعة من كتاب وصف مصر، طُبعت بباريس عام 1809م، ونسخة من مصحف مترجم من العربية إلى الفرنسية طبع عام 1649م، إضافة إلى نسخة خطية عتيقة من الموطأ للإمام مالك بن أنس تعود إلى عام 421هـ.