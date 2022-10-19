راغب علامة وسعد لمجرد وميشال فاضل يقودون أول حفل فني عربي في عالم «الميتافيرس»

المصدر: دبي ــ البيان

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يحيي الفنانون راغب علامة وسعد لمجرد وميشال فاضل، أول حفل موسيقي افتراضي في الوطن العربي، يوم 20 أكتوبر الجاري في تجربة فنية عربية هي الأولى من نوعها في عالم الميتافيرس يترقبها الجمهور بحماس كبير. ويواكب الحفل الذي تنظمه شركة «ميتاباوندلس» حداثة التطور التكنولوجي في عالمي صناعة الموسيقى والترفيه، ويعد تجربة رائعة وفريدة وخطوة غير مسبوقة يشهدها عالم الفن في الوطن العربي.

وقد أعلن سعد لمجرد عن تفاصيل حفل «ميتافيرس» عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، وأرفق البوستر الرسمي للحفل، معلقاً: «يسعدني أن أشارككم اليوم مشروعاً عملت عليه في الأشهر القليلة الماضية، أنتم جميعاً عزيزون عليّ، وحبكم ودعمكم هو ما يجعل العمل الشاق يستحق كل هذا العناء، لطالما حلمت بأن أكون قادراً على الأداء الحي مع كل واحد منكم لأصل إليكم جميعاً على مستوى العالم، الآن «ميتاباوندلس» تجعل هذا الحلم حقيقة».

وأضاف: «في 20 أكتوبر الساعة 11 مساءً، سنؤدي حفلات المستقبل كأفاتار أول مرة، معاً نأخذ خطوة نحو الميتافيرس».

وفي تصريح سابق، قال راغب علامة، في بيان صادر عن الشركة المنظمة: «هذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن الصورة الرمزية الخاصة بي للعالم الافتراضي.. سيراني المعجبون في جميع أنحاء العالم بطريقة جديدة».