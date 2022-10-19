فنون العالم تعزف في دبي لحن الجمال نوفمبر المقبل

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلن جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن استضافة دبي لمجموعة مميزة من الفعاليات المشوقة، والحفلات الموسيقية الحية، والأحداث الثقافية، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية، وكذلك يسهم في جعلها أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة.

ومن الفعاليات الثقافية والترفيهية، «بريك ذا بلوك» إذ يمكن للذواقة الاستمتاع بأشهى المأكولات والعروض الموسيقية والفنية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويستضيف الفعالية حي دبي للتصميم يومي 4 و5 نوفمبر المقبل للاحتفاء بالمأكولات الشعبية التي تقدمها أبرز وأشهر المطاعم في الإمارة.

ويمكن لمحبي كوميديا «فولتي تاورز» قضاء أمسية مسلية، حيث سيقدم باسيل وسيبيل ومانويل عرضهم الحي المباشر على متن السفينة كوين إليزابيث 2، والمستوحى من السلسلة الكوميدية الشهيرة على قناة بي بي سي، ويقام العرض الشهير حول العالم لمرة واحدة فقط بدبي مساء 5 الشهر المقبل.

تجارب

ويمكن للعائلات اصطحاب أطفالهم إلى مسرح سفينة كوين إليزابيث 2، وذلك للمشاركة في عرض الأطفال التفاعلي المستوحى من كتاب «ستيفن لي آي سباي ويذ ماي ليتل آي» يومي 5 و6 نوفمبر القادم؛ حيث سيتمكن الأطفال من اللعب مع شخصيات مولي وبينجو والجرو في تجربة موسيقية تفاعلية.

وتستضيف دبي بين 8 و13 نوفمبر المقبل عدداً من التجارب الفنية والثقافية ضمن أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأضخم في المنطقة، والذي يعكس مكانة دبي المميزة كعاصمة للتصميم في الشرق الأوسط، حيث يستعرض المهرجان أبرز أعمال الديكور الداخلي، وتصاميم الأثاث، والمنتجات، وفن العمارة. ويقام معرض داون تاون ديزاين، منصة العرض الرائدة في الشرق الأوسط للتصاميم العصرية عالية الجودة، من 9 حتى 12 نوفمبر القادم لتسليط الضوء على أعمال عدد من المصممين والمصنعين والعلامات التجارية في المنطقة والعالم.

حفل فني

ويتضمن جدول فعاليات دبي زيارة جديدة لملكة وملك أغاني بوليوود ألكا ياغنيك وكومار سانو لإحياء حفل مشترك في 20 الشهر القادم، حيث يؤدي النجمان مجموعة من أغانيهما التي اشتهرت في التسعينيات مثل جالي مين آج تشاند، بالإضافة إلى أحدث أغانيهما الراقصة بعنوان آنجي مار.

وتستضيف دبي أوبرا بين 25 و27 الشهر المقبل لاعب الخفة الشهير روب ليك الذي يتجاوز بخدعه البصرية الأسطورية حدود العقل والمنطق. ويستعد عشاق الطعام للخوض في تجربة تناول مأكولات متنوعة في فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات بين 25 نوفمبر و11 ديسمبر المقبلين؛ والتي تُقام في الهواء الطلق على شاطئ جميرا، خلف «سنست مول»، حيث يقدم المهرجان مجموعة واسعة من الوجبات الشهية والألعاب والأنشطة والوجهات المناسبة لجميع أفراد العائلة. وينتظر عشاق السيارات الكلاسيكية موعد انطلاق فعاليات الدورة الثانية من معرض أيقونات بورشه المميز في حي دبي للتصميم يومي 26 و27 نوفمبر القادم، والذي يجمع محبي السيارات والفن والثقافة، حيث يستضيف المعرض الزوار في رحلة سفاري لاستكشاف الإرث الفريد لعلامات السيارات الألمانية.

«باروس للموسيقى»

يعود مهرجان باروس الدولي للموسيقى المرتقب إلى برج العرب في نسخته السادسة، حيث تفتتح المغنية الروسية لوليتا ميلكافسكايا المهرجان في أول نوفمبر، وفي اليوم التالي تقدم فرقة البوب روك لينينغراد، التي تتصدر قائمة الأغاني الرائجة، أشهر أغانيها في الثاني من نوفمبر المقبل.

وينتظر الكثير من عشاق موسيقى الرقص الإلكترونية وصول منسق الأغاني هاردويل، الذي يقدم حفله ريبلز نيفر داي في كوكاكولا أرينا في 4 نوفمبر القادم.

وتستقبل دبي أوبرا في 11 نوفمبر المقبل عازف البيانو الاستثنائي بيتر بنس، وهو أسرع عازف بيانو في العالم حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والذي سيعزف تشكيلة من أغاني مايكل جاكسون وكوين وسيا.

ألحان

ويحظى محبو الموسيقى الكلاسيكية بفرصة حضور حفل أوبرا دريسدن بول في دبي أوبرا في 15 نوفمبر القادم، ويعرض الحفل المتميز والمتعدد الثقافات مزيجاً من الألحان العربية والأوروبية، بالإضافة إلى عروض حية لعمالقة النجوم مثل بلاسيدو دومينجو، ومارينا ريبيكا، وريز خان، وأوكسانا فيدوروفا، وأوركسترا السلام الأوروبية لموسيقى الحجرة في دريسدن. وستشهد دبي أيضاً زيارة جديدة لنجم بريتانز جات تالنت كالم سكوت، والذي سيعزف موسيقى الهيب هوب الجذابة في مقهى هارد روك في 19 نوفمبر المقبل، وسيغني أشهر أغانيه، وعدداً من أغاني ألبومه الأخير ضمن جولته حول العالم، ودبي واحدة من محطاتها.