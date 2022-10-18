مركز جميل للفنون ينظم «تجمع المهن الإبداعية» 23 الجاري

المصدر: دبي ـــ البيان

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ينظم مركز جميل للفنون مهرجان «تجمع المهن الإبداعية»، الذي ينطلق 23 أكتوبر الجاري بأكثر من 30 مشاركة وجناحاً تديرها مؤسسات وجامعات فنية رائدة. يمنح «تجمع المهن الإبداعية» للطلبة (والمدرسين) فرصة فريدة للالتقاء ومناقشة الأفكار مع فنانين وقيمين ومتخصصين في الصناعة. كما يضم حوارات ملهمة وورشات عمل تعليمية، بما في ذلك ورشة عمل حول كيفية تشكيل محفظتك الفنية الخاصة وعرض أعمالك فيها، وجولات تستمر طوال اليوم خلف الكواليس في المتحف.

تسلط برامج المهرجان الضوء على مجموعة متنوعة من المسارات الوظيفية الإبداعية، وخيارات التعليم العالي محلياً ودولياً، والدعوات المفتوحة للطلاب والخريجين، والإقامات الفنية، وفرص التدريب الداخلي والتطوع وغير ذلك الكثير.

ويشمل المهرجان جلسات حوارية معمقة للتعرف على طبيعة المهن الإبداعية وتلقي مشورة الخبراء وتوجيهاتهم بشأن الدخول في الصناعات الإبداعية.

«محيط في قطرة»

كما يستضيف المركز معرض «محيط في قطرة» الذي يستمر حتى 2 أبريل من العام المقبل. يجمع هذا المعرض أعمالاً تستكشف العلاقات الإنسانية بالمياه من خلال الأساطير والروحانيات والتقاليد الشعبية والتجارب الحية من جميع أنحاء العالم.

ويضم المعرض أعمالاً للفنانين: الإصطخري، جومانا إميل عبود، ومارثا أتينزا، ورافين شاكون، وسيان ديريت، ولولي إشراغي، وآسونثيون مولينوس جوردو، وأبو هشام، وكانديس هوبكنز، وسهراب حورة، وحسين نصر الدين، وثاو نجوين – فان، ودانيال أوتيرو توريس، وكاران شريشتا، وفاطمة أوزدينوفا، ومنعم واصف.