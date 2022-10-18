«السفارة الثقافية» تنظم برنامجاً ثقافياً بمدرسة ابن حزم الثانوية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نظمت بمدرسة ابن حزم الثانوية للتعليم الأساسي والثانوي للبنين بمنطقة المنامة/ عجمان وهي إحدى المدارس الصديقة للألكسو بالدولة أحد البرامج الثقافية المنفذة على المستوى المحلي والذي استهدف ما يقارب 80 طالباً، وذلك في إطار برنامج السفيرة فوق العادة للثقافة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو والذي يشمل نشاطات وفعاليات ثقافية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

استهل البرنامج بكلمة رسمية من منظمة الألكسو قدمها الدكتور مراد المحمودي أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام القائم بأعمال مدير إدارة الثقافة، وقدم الدكتور أحمدو حبيبي الخبير بإدارة الثقافة بمنظمة الألكسو عرضاً تعريفياً حول الأولمبياد العربي للعلوم التي تهدف إلى تعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي.

وعُرض فيلم تعريفي يشرح دور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو في نهضة التعليم العربي وإشعاع الثقافة العربية والإعلاء من قيمة اللغة العربية.

متطلبات وتطلعات

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على دور سفيرة الثقافة فوق العادة للثقافة لدى منظمة الألكسو الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان في نشر الثقافة بين صفوف اليافعين والشباب من خلال وسائط إعلامية حديثة توائم بين متطلبات وتطلعات الشباب وتقديم محتوى إعلامي وتثقيفي متميز.

وعرضت إحدى حلقات بودكاست من ذاكرة الحضارة وهو مدونة صوتية من إنتاج أناسي للإعلام وتقديم المؤرخ الشاب يوسف أسامة والتي كانت بعنوان: الحياة العلمية لدى المماليك حيث تطرقت إلى ازدهار النشاط العلمي في تلك الفترة وتشجيع المماليك للعلم وترحيبهم بالعلماء، حيث كثرت المدارس والجوامع والربط والخوانك التي كانت قبلة للعلماء وطلاب العلم ينهلون فيها من شتى ميادين المعرفة.

ورشة عمل

وبعد عرض حلقة البودكاست تم تقديم ورشة عمل مختصرة حول مراحل إعداد وإنتاج ونشر البودكاست الذي يعتبر إحدى الوسائل الإعلامية الحديثة والمريحة من الإعلام الجديد، حيث يسهل استماعه في أي مكان وزمان كما يمكن تنزيله من مختلف المنصات العالمية الخاصة بالبودكاست بيسر وسلاسة تخللها طرح بعض الأسئلة حول وسائل الترويج للبودكاست وتحقيق عوائد مالية منه. كما تم تنظيم مسابقة حول تاريخ وتخصصات منظمة الألكسو قدمت على إثرها جوائز للطلبة المتميزين.

وقالت مديرة مدرسة ابن حزم بنين آمنة سعيد آل علي بهذه المناسبة: سعدنا بزيارة ممثلين منظمة الألكسو وسفيرة الثقافة فوق العادة لدى المنظمة وممثلين من وزارة الثقافة والشباب للتعريف بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كمنظمة معنية بالحفاظ على الثقافة العربية.

إدارة مدرسة ابن حزم تثمن هذه الزيارة المهمة والتي رسخت في نفوس الطلبة أنشطة المنظمة وفعالياتها ونحن كمؤسسة عضو في هذه المنظمة المتميزة نتقدم بجزيل الشكر لاختيارنا ضمن شبكة المدارس الأعضاء في منظمة الألكسو.