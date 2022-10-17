مكتبة محمد بن راشد تنظم «أثر الأفكار في تسريع التعافي النفسي والجسدي»

المصدر: دبي ـ البيان

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استضافت مكتبة محمد بن راشد، احتفاءً باليوم العالمي للصّحة النّفسية، محاضرة بعنوان «أثر الأفكار في تسريع التعافي النفسي والجسدي»، والتي قدمها الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية، على مسرح المكتبة الرئيسي بمشاركة كبيرة من الزوار والأعضاء.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، في كلمة ترحيبية، «على مدى الخمسين عاماً الماضية، أولت دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية كبرى للرعاية والصحة النفسية، واعتبرتها جزءاً لا يتجزأ من الصحة العامة وأحد الأعمدة الرئيسة في رفاه المجتمع واستقراره وقدرة أبنائه على العطاء ومواصلة مسيرة التنمية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تعكس بوضوح هذه الرؤية ومن بينها السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية».

كتب ومراجع

وأضاف: «من هذا المنطلق سعينا في مكتبة محمد بن راشد، لتوفير العديد من الكتب والمراجع والرسائل والدراسات الجامعية المتخصصة في علم النفس والصحة النفسية، التي تلعب دوراً مهماً في نشر الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية وأثرها على سلامة الفرد ونشر معرفة الممارسات الحياتية التي تسهم في تعزيز الصحة النفسية والوقاية من تأثيراتها السلبية، إلى جانب استضافة العديد من الفعاليات والندوات وورش العمل التي ترسخ وتدعم هذه الرؤية».

واختتم: «نعرب عن سعادتنا باستضافة، الدكتور أحمد عمارة، أحد أبرز المتخصصين في التثقيف والتوعية في مجال الصحة النفسية والعقلية، وتدعيم الوعي لدى الكثير وتحقيق الرعاية النفسية لهم وخاصة الشباب».

وتطرقت المحاضرة، إلى تأثير الأفكار على كيمياء الجسد، ومن أين تستمد الخلايا طاقتها؟ وكيف تحفز صيدلية الجسد بكامل طاقاتها، وهل يستطيع الإنسان العيش بلا أمراض؟، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً ومشاركة واسعة من الأعضاء والزوار من مختلف الأعمار والجنسيات.

درع تكريمية

وسلط «عمارة»، الضوء على الأفكار كيف تؤثر على الجسد ومدى هذا التأثير، والمفاهيم التي يكونها الإنسان عن الأشياء بالإضافة إلى الحديث عن الخيال وكيف أن الإنسان يستطيع أن يرسم صوراً في خياله توازي الواقع وكيف تؤثر إيجاباً أو سلباً عليه، كما تحدث عن أثر الأصوات على الإنسان وكيف تؤثر سلباً أو إيجاباً وضرب مثال التنغيم أثناء قراءة القرآن.

وفي نهاية المحاضرة، تم تقديم درع تكريمية من قبل إدارة مكتبة محمد بن راشد للدكتور عمارة وتم اصطحابه في جولة تعريفية عن المكتبة في قسم ذخائر المكتبة؛ حيث أعرب عن شكره لمكتبة محمد بن راشد والمسؤولين عن جهودهم الكبيرة في نشر الوعي بأهمية الصحة النفسية، كما أشاد بخدمات ومرافق وتقنيات المكتبة الرائدة وما تحتضنه من مكتبات فرعية، ودورها الفريد في تحفيز الشغف بالمعرفة والقراءة والاطلاع عبر العديد من الفعاليات والندوات وورش العمل المميزة والمبتكرة.

500 مقعد

واستضافت المكتبة، المحاضرة في المسرح الرئيسي، المُجهز بأحدث التقنيات السمعية والبصرية، والذي يضم أكثر من 500 مقعد من بينهم مقاعد لكبار الشخصيات وأماكن مخصصة للكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، والذي يستخدم لاستضافة المحاضرات والمؤتمرات والمهرجانات الثقافية والفنية، والعروض المسرحية والسينمائية والموسيقية المحلية والعالمية.

كما نظمت المكتبة، أيضاً، فعالية عن الصحة النفسية عند الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للصّحة النّفسية، بالتعاون مع مركز لايت هاوس، حيث خُصصت الساعة الأولى منها للأطفال، عبر أنشطة تثقيفية وترفيهية ممتعة وألعاب مبتكرة، فيما ركزت الساعة الثانية على تقديم محاضرة موجّهة للآباء والأمّهات، لتسليط الضوء على تفاقم أعراض القلق والاكتئاب عند الشباب والأطفال، بالإضافة إلى بعض صعوبات الصحة الجسدية، وضرورة الكشف والتدخل المبكر عنها، بهدف تعريف العائلة على أعراض القلق أو الاكتئاب وطرق التشخيص الصحيح، والفرق بين المشاكل العقلية والنفسية والجسدية.