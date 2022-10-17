فيلم «آية» المنتج في دبي يحصد 12 جائزة دولية

المصدر: دبي - البيان

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حصل فيلم «آية» المنتج في دبي على 12 جائزة و15 اختيارًا رسميًا في جميع أنحاء العالم حتى الآن، وكان آخرها جائزة شرفية في مهرجان «فيث» للأفلام ومقرها كاليفورنيا، عند عرضه لأول مرة في الهند والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، عرض الفيلم في أستراليا في «مهرجان الأفلام الإسلامية إم.إف.إف»، كجزء من سلسلة المهرجانات العالمية.

و«آية» هو فيلم روحي قصير من إخراج وتصوير المخرجة زينوفار فاطمة، بالتعاون مع استديو «فردوس أي.أر.رحمن»، وهو من تأليف وإخراج عفراء فرحانة، أما الموسيقى التصويرية فهي من تأليف الملحنة والمغنية العالمية هيرال فيراديا، وهو فيلم ينشر رسالة متفائلة وعالمية لمن يبحثون عن بصيص الأمل في أوقات الشدة واليأس.

الفيلم يأسر القلوب وعواطف المشاهدين بدمج ذكي لفني السينما والمسرح معاً بشكل رائع.

وأعربت زينوفر فاطمة، عن فخرها بإنتاج وإخراج أكثر من 15 فيلمًا قصيرًا على مدى السنوات الأربع الماضية. الإشادات الدولية الإيجابية التي حظي بها «آية» كونه استطاع بلغة بصرية وسينمائية بسيطة وعميقة دون حوار، أن يتجاوز كل الحواجز والوصول إلى مشاعر المشاهدين على مستوى العالم.

وتابعت: تتوافق هذه الاستراتيجية الإبداعية التي اعتمدها في «آية» بشكل جيد مع موضوع الفيلم، لأن الإيمان والروحانية هما من المفاهيم التي لا يمكننا التعبير عنها أو وضعها في كلمات، إنها هدايا للإنسانية من المفترض أن نشعر بها ونعتنقها، والفيلم غير متاح حالياً للعرض العام.