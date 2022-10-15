فعاليات ثرية في « سينمائي الأطفال»

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد اليوم الرابع من «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» في دورته التاسعة فعاليات متنوعة تضمنت جلسة حوارية بعنوان «الثقافة السينمائية» وورشة عمل حول مهارات فن التمثيل وتجسيد الأدوار السينمائية، ووثائقي «حكاية الحي».

وفي ورشة العمل، التي قدمها المدرب الإماراتي محمود القطان حول فن التمثيل، تناول المدرب على مدى ساعة كاملة 4 محاور،شرح من خلالها أساسيات التمثيل.

اكتشف صوتكوفي الورشة التي حملت عنوان «اكتشف صوتك مع عالم ماجد» قدمت المدربتان فاطمة محمد ونجلاء المنصوري من منصات عالم ماجد، ورشة عمل استهدفت تدريب المشاركين على كيفية صنع محتوى إعلامي متكامل. وفي الجلسة الحوارية، التي جاءت بعنوان «الثقافة السينمائية»، وأدارتها المحكمة الواعدة نور صالح، حثت المنتجة والمخرجة العالمية من جنوب أفريقيا فيردوس بولبوليا الشباب على التعلم والقراءة والبحث وعدم الاكتفاء بعناوين منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

ولاقى الفيلم الوثائقي الأول الذي أنتجته مؤسسة «القلب الكبير» ويحمل عنوان «حكاية الحي»، والذي يوثق حياة اللاجئة السورية أسماء وإصرارها على تنشئة جيل واعٍ من الفتيات والشابات الناجحات، استحسان المشاهدين.

وحفّز «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» ذاكرة الزوار، بباقة من أغاني مسلسلات الرسوم المتحركة «الأنيميشن»، التي أداها الفنان محمد إكس.