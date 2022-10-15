3 معارض في «المجمع الثقافي» بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ثلاثة معارض جديدة في إطار برنامجه لموسم الخريف. وتهدف المعارض، التي فتحت أبوابها أمام الجمهور أول من أمس وتستمر حتى 2 فبراير 2023، إلى تعريف زوارها ومحبي الفن بمجموعة متنوعة من الأعمال الفنية لعدد من أبرز الفنانات الرائدات عالمياً من المنطقة، فضلاً عن الأعمال الحديثة لفنانين محليين.

ويحتفي المعرض الرائد الذي يقام تحت عنوان «فخر النساء والمؤسسات: نحو السماء»، بمجموعة مختارة من الأعمال التجريدية لعدد من أبرز الفنانات الرائدات في المشهد الفني الحديث والمعاصر في الأردن، من ضمنهم الفنانة المشهورة عالمياً فخر النساء زيد، ووجدان، وهند ناصر وأوفيميا رزق.

ومن خلال ثاني معارض المجمع الثلاثة، يعيد المعرض الفني الجماعي «الحياة سيرك» إلى أذهان أفراد المجتمع المحلي تجربة أول معرض فني رقمي أقيم في دولة الإمارات، الذي استضافه المجمع لأول مرة عام 1996 من خلال أعمال الفنان الإماراتي جلال لقمان، الذي يقدم من خلال هذا المعرض الجديد إلى جانب 22 فناناً رقمياً مقيماً في دولة الإمارات، أعمالاً تكليفية مخصصة.

أما المعرض الثالث والأخير للموسم، فسيكون «تهويدات: رحلة موسيقية»، وهو معرض للأطفال للقيّمة الفنية ريم الهاشمي. ويقدم مجموعة من أغاني النوم التقليدية من حول العالم.