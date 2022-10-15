يوم لنجوم المستقبل في «الشارقة للفنون الأدائية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، المؤسسة التعليمية والتدريبية الرائدة عالمياً في مجال فنون الأداء، عن إطلاق برنامجها المتخصص بصقل وإعداد المواهب في مجالات الفنون المسرحية والإخراج والإنتاج الفني، والذي يتضمن مقابلات وتجارب أداء، بالإضافة إلى جولات في الحرم الجامعي، وورش عمل مسرحية، ودروس تعليمية متخصصة.

وتنطلق فعاليات اليوم المفتوح وتجارب الأداء اليوم، الأمر الذي يتيح الفرصة للطلاب للقاء أبرز أعضاء الهيئة التدريسية ورؤساء البرامج الأكاديمية، بالإضافة إلى العديد من طلاب الأكاديمية الحاليين في مختلف مجالات فنون الرقص والمسرح والدراما وإدارة المسارح وإنجاز التصاميم والإنتاج الفني. يلي ذلك جولة في مرافق الأكاديمية ذات المستوى العالمي، وهناك خطة لإقامة أيام مماثلة في وقت لاحق من نوفمبر لهذا العام.