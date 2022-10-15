«عالم كارولينا» تجربة تفاعلية في كانفاس دبي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل كانفاس، المركز الإبداعي الجديد في دبي، الأعمال الفنية للفنانة كارولينا سافوليت ذات الـ 12 عاماً وحولها إلى تجربة تفاعلية مدتها 20 دقيقة، حيث سيتيح للمشاهدين فرصة الانتقال إلى غرفة المعيشة الخيالية للفنانة اليافعة.

يضم معرض الفيديو الفني ثماني لوحات زيتية معروضة برؤية رقمية جديدة تعكس خيال فتاة شابة على هيئة أشكال أنثوية وكائنات تشبه الحكايات الخيالية وأنماط هندسية وألوان نابضة بالحياة. ويستقبل معرض «عالم كارولينا» زواره مجاناً ويستمر حتى 31 أكتوبر في مركز كانفاس، الواقع في الخياط أفنيو للفنون، منطقة القوز الصناعية 1 في دبي.

يذكر أن كانفاس يقع في أحدث منطقة ثقافية في دبي، في الخياط أفنيو للفنون ويجسد مركزاً فنياً متعدد الوظائف يمتد على 200 متر مربع. مساحة مفتوحة تم ابتكارها لتوظيفها كمعرض فني وورشة عمل للفنانين، حيث يستعرض كانفاس الأعمال الفنية التي تم تشكيلها في عالم «يلتقي فيه الخيال بالواقع».

يتم دعم العمل الإبداعي لفناني كانفاس بأحدث التقنيات الرقمية ليجسد بذلك منظوراً جديداً وبديلاً إبداعياً للمعارض التقليدية. تم استلهام رؤية كانفاس بخبرات ومهارات مطورين ومهندسين ومفكرين مبدعين يحرصون على تجديد اتجاهاتهم بالفنية باستمرار بما يتماشى مع تطور التقنيات التفاعلية خلال السنوات الماضية.