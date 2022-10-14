شراء وبيع الأعمال الفنية الرقمية على بعد «كبسة زر»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

ت + ت - الحجم الطبيعي

منذ رؤيته النور وسوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) آخذ بالتوسع، حيث بات يرى فيه الكثير من الناس «استثماراً مجدياً»، لا سيما وإن كافة التوقعات تشير إلى أن حجم هذا السوق سيصل إلى 400 مليار دولار بحلول 2025، بينما تبين التقارير الصادرة عن شركة برمجيات «ايثيريوم كونسينسيس» (Ethereum ConsenSys)، بأن الرموز غير القابلة للاستبدال تمثل حالياً نحو 10% من مبيعات سوق الفن العالمي، وهو ما يبين حجم أهمية سوق الفن الرقمي، الذي بات يفتح شهية الجميع على إنتاج واقتناء الأعمال الفنية الرقمية.

هذا الاهتمام أدى إلى ولادة العديد من المنصات الرقمية التي أصبحت تشكل واجهة لسوق الفن الرقمي، حيث يتم عن طريقها بيع وشراء هذه الأعمال، بوصفها أماكن متخصصة فيها. وبالنظر إلى أهمية هذا السوق وحجم الإقبال عليه، تقدم «البيان» لمحة عن أبرز المنصات الرقمية التي يمكن عن طريقها بيع وشراء الأعمال الفنية الرقمية.

يؤكد خبراء المجال، بأنه قبل الشروع بشراء أو بيع أي عمل فني رقمي، على ضرورة معرفة مجموعة من الأساسيات الخاصة بهذا المجال، من بينها امتلاك عملة رقمية وعادة تكون «الايثيريوم» والتي يتم استخدامها عند القيام بشراء أي عمل فني رقمي، ولكن هذه العملة قد تختلف من منصة إلى أخرى، بناءً على النظام الأساسي المعتمد فيها، وهو ما يجدر بمن يود الحصول على العمل الرقمي الإطلاع على هذه الأنظمة لمعرفة العملة الصحيحة التي تمكنه من متابعة المعاملة، كما يجب عليه أيضاً التأكد من أن المبلغ أو العملات الرقمية التي يمتلكها تكفي لشراء العمل الفني وتسديد كافة الرسوم المحتملة التي يتوجب عليه دفعها مثل «رسوم الغاز» (Gas Fees) والتي عادة تدفع عند تحويل المبلغ من المحفظة إلى المنصة.

مع توسع نطاق التعامل مع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) شهد العالم بروز الكثير من المنصات الرقمية التي تتعامل معها، من بينها منصة (V-Art) التي أطلقت أخيراً ما يسمى «سوق الفن الرقمي» (NFT Art Marketplace)، والذي تعرض فيه أعمال الفنانة سنو يونكيو فو، وهي فنانة وسائط جديدة دولية ومقيمة في نيويورك، وأستاذ مساعد في قسم التصوير الفوتوغرافي والتصوير في كلية تيش العليا للفنون في جامعة نيويورك، وكذلك أعمال رومان مينين، وهو فنان أوكراني معاصر يعمل في الفنون الضخمة والرسومات والتصوير الفوتوغرافي وتجريب المواد والتقنيات والضوء، حيث تتعامل هذه المنصة مع عملة «الايثيريوم» كما تفضل استخدام محفظة «ميتا ماسك» MetaMask.

في المقابل، تتخذ منصة «مينتيبل» (Mintable) من سنغافورة مقراً لها، وبنيت على أساس التعامل مع عملات «اثيريوم» و«زيليكا» (Ziliqa)، وبفضل وجود هاتين العملتين، فإن المنصة تسمح للمستخدم بإعداد محفظته بشكل أسرع، وهي تتميز بكونها تسمح للمستخدم الحصول على فرصة سك أو «تعدين» وبيع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) من دون دفع رسوم «التعدين»، طالما أنها سلسلة قابلة للطباعة على المدى القصير أو عناصر قائمة على المعاملات التقليدية.

وتعد منصة Hic Et Nunc (HEN) من أحدث المنصات التي تتعامل مع الرموز غير القابلة للاستبدال، حيث رأت النور رسمياً في 1 مارس 2021، وهي مبنية على بلوكشين عملة «تيزوس» (Tezos)، حيث تكلفة سك العملة باستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) أقل بكثير من تكلفة «اثيريوم».

بينما تعتبر منصة (Nifty Gateway) واحدة من أكثر المنصات شعبية، في سوق بيع وشراء الأعمال الفنية الرقمية، وحتى تتمكن من التعامل معها، فأنت بحاجة إلى إنشاء حساب باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني، وإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور، كما يجب التحقق من حسابك عن طريق ربط رقم هاتفك المتحرك بحساب «نيفتي» (Nifty)، وبمجرد ربط حسابك بمحفظتك، تكون بذلك جاهزاً لشراء الأعمال الفنية الرقمية، علماً بأنه يوجد في هذه المنصة، ثلاثة أنواع رئيسية من إصدارات سلسلة الرموز غير القابلة للاستبدال.

في حين تعتبر (Binance NFT Marketplace) منصة 2 في 1، فبعد إنشاء حساب في «بينانس»، يمكن شراء العملات الرقمية المشفرة.