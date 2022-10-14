«دبي للثقافة» تعلن برنامج العروض.. و«لمن يهمه الأمر» في الافتتاح

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع بدء العد التنازلي لافتتاح مهرجان دبي لمسرح الشباب 2022، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن برنامج العروض المسرحية المشاركة في المهرجان الذي سينطلق من 19 حتى 26 أكتوبر الجاري على مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، داعيةً جميع عشاق «أبو الفنون» للمشاركة في هذا الحدث الشبابي السنوي والاستمتاع بعروضه المشوّقة.

وتحت مظلة الكوميديا الهادفة، ينتظر الجمهور تجربة استثنائية من الفرجة المسرحية مع برنامج المهرجان الذي سينطلق عند الساعة السابعة والنصف من مساء الأربعاء، 19 الشهر الجاري، بحفل الافتتاح، ليُرفَع بعدها الستار عن العرض الأول، وهو مسرحية «لمن يهمه الأمر» من تأليف محمد صالح وإخراج شعبان سبيت راشد التي ستقدمها فرقة «جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح»، وذلك من الساعة الثامنة حتى التاسعة مساءً. يلي ذلك قراءة نقدية لمضامين المسرحية وأساليبها من خلال ندوة تطبيقية تعقب العرض.

«البرواز»

ويشهد اليوم الثاني من المهرجان عرض مسرحية «البرواز» من تأليف سعود الزرعوني وإخراج محمد جمعة الدرمكي وتقديم جمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح (المسرح الحديث) في نفس الموعد، تليها الندوة التطبيقية من الساعة 9:10 حتى 9:30 مساءً.

وفي اليوم الثالث للمهرجان، سيكون الجمهور على موعد مع مسرحية «آخر خبر» لفرقة «مسرح زايد للمواهب والشباب» التي ستُعرض يوم السبت 22 أكتوبر الجاري، وهي من تأليف أحمد الماجد وإخراج سمير البلوشي، وتعقبها أيضاً ندوة تطبيقية.

أما في يوم 23 الشهر الجاري، فسيشهد المهرجان أمسية «شخصية العام المسرحية» التي ستُكرّم فيها الممثلة والمنتجة سميرة أحمد، وذلك من السابعة حتى الثامنة مساءً. يلي ذلك عرض مسرحية «دوبي» لفرقة «مسرح ياس» من تأليف محمد صالح وإخراج عبد الله الحمادي، وندوة تطبيقية للمسرحية. وفي اليوم الخامس من المهرجان، سيستمتع الجمهور بعرض لمسرحية «قصة» للمؤلفة ميرة المهيري والمخرج عبد الله الخالد المهيري، وتقدمها فرقة «مسرح دبي الأهلي» في الموعد نفسه، 8:00 حتى 9:00 مساءً، مع ندوة تطبيقية تعقبها.

ويحمل يوم 25 أكتوبر الجاري، العرض الأخير في جعبة المهرجان، وهو مسرحية «حينما يرفع الستار» من تأليف عبد الله المهيري وإخراج يوسف القصاب، وتقدمها فرقة «مسرح دبي الوطني»، تليها الندوة التطبيقية في القاعة من الساعة 9:10 حتى 9:30 مساءً.

وتختتم فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب يوم 26 أكتوبر الحالي، بحفل توزيع الجوائز التي تتنافس عليها الفرق المشاركة، وذلك على المسرح الرئيسي للندوة، حيث سيتم الاحتفاء بألمع الشباب المتنافسين ضمن أكثر من 16 جائزة تغطي مختلف مكونات العمل المسرحي، من تمثيل وإخراج وتأليف وتصميم ديكور وإنتاج ومكياج وهندسة صوت، فضلاً عن المختصين في العروض البصرية والإضاءة ومصممي الأزياء.

ويشار إلى أن لجنة التحكيم تضم كلاً من الممثل والمنتج والمخرج الدكتور حبيب غلوم رئيساً، وخبير الفنون المسرحية السوري الدكتور عدنان سلوم عضواً، والفنانة الإماراتية الشابة إلهام محمد عضواً.