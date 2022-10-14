عروض فرقة «كويك ستايل» العالمية تنبض بجمال معالم دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

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تحفل مدينة دبي بألوان الفعاليات الفنية الثرية، بشكل متواصل، إذ يتوافد إليها عدد من الفنانين لأداء وإحياء حفلات في أرجائها، وهو ما تجلى أخيراً، في عروض وفعاليات الفرقة النرويجية الباكستانية «كويك ستايل» التي حطت رحالها في المدينة، ورقصت على أنغام أغنيات بوليوود أمام برج خليفة ومعالم دبي الشهيرة.

وقد أفادت مصادر صحافية بأن الفرقة التي جعلت أغاني بوليوود البنجابية رائجة عالمياً في وسائل التواصل الاجتماعي تم رصد أعضائها وهم يرقصون أمام معالم دبي الشهيرة على أنغام عربية وهندية.

نجومية

وكانت الفرقة قد اكتسبت النجومية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن شارك ملايين المتابعين من مستخدمي «تيك توك» و«إنستغرام» مقاطع لأعضائها وهم يرقصون على أنغام الأغنية الهندية البنجابية «كالا تشاتشما» في حفل زفاف.

وأثناء وجود الفرقة في دبي أخيراً، رقص أعضاء الفرقة على أنغام تلك الأغنية أمام برج خليفة، ونشرت الفرقة مقطع فيديو بالحدث على «إنستغرام» حيث كتبت: «الأمر كله يتعلق بالمتعة والتواصل مع العالم. شكراً للجميع وآسفين لتغيير الموقع في اللحظة الأخيرة!».

وفي غضون ثلاثة أيام كان الفيديو قد حصد أكثر من 2.4 مليون مشاهدة. هذا ونشرت فرقة «الهيب هوب» والرقص الحضري على مدار الأيام القليلة الماضية أيضاً، مقاطع فيديو لمواقع أخرى في دبي، مثل «أبراج الإمارات» وفندق «كورت يارد» في القوز وفي وسط مدينة دبي، حيث ظهر أعضاؤها وهم يرقصون على أنغام أغاني هندية وعربية.

وبعد ذلك نشر مقطع فيديو لأعضاء الفرقة وهم يرقصون بالقرب من وسط المدينة على أغنية «بالتاميل». وستشارك الفرقة وفقاً لمواقع إخبارية في عرض «كوك استديو لايف» في دبي، وهو أول أداء مباشر تقدمه المنصة الموسيقية في الإمارات.