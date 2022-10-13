«فاطمة المزروعي وتشظيات الإبداع الأدبي».. نتاجات وإضاءات

المصدر: دبي ـــ البيان

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صدر حديثاً عن دار سويد للنشر والتوزيع كتاب «فاطمة المزروعي وتشظيات الإبداع الأدبي» للدكتور هيثم يحيى الخواجة وهو عبارة عن دراسة في إبداع الأديبة الإماراتية فاطمة المزروعي؛ ويصف الخواجة الكاتبة المزروعي بتفردها في الشمولية ويلفت الخواجة في كتابه إلى أن إنتاجها الإبداعي متميز ومتنوع فقد كتبت الرواية والقصة القصيرة والمسرح والشعر وأدب الأطفال ونالت جوائز عديدة وكرمت في محافل كثيرة ودخلت ميدان الأدب الشمولي بقوة، كما يشير الكتاب إلى ميول المزروعي إلى الموضوعية والمنطق في إبداعاتها.

تجدر الإشارة، إلى أن الخواجة ناقد متمرس له مجموعة كتب في النقد العربي وأدب المسرح وتحتاج الساحة الأدبية إلى مثل هذه الدراسات بعد أن غدت مليئة بالنتاجات الإبداعية التي تستحق الإنارة والنقد.