«دبي للثقافة» تنثر كنوز «صندوق القراءة» 19 الجاري

المصدر: دبي ـــ البيان

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كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن برنامج «صندوق القراءة 2022» الذي سينطلق في «مردف سيتي سنتر» في دبي من 19 حتى 28 أكتوبر الجاري؛ حيث ينتظر قاصدي المركز طوال ساعات اليوم برنامج حافل بالأنشطة الصباحية والمسائية المجانية التي تتنوع بين الجلسات القرائية وحلقات النقاش والأمسيات الشعرية وورش العمل الإبداعية التفاعلية وعروض الأداء، والكثير غيرها.وسيصحب «صندوق القراءة» القراء من جميع الفئات العمرية في رحلة ثقافية أدبية وإبداعية لا تنسى في عالم القصص مع نخبة من الأدباء والقاصين الإماراتيين والمقيمين في الإمارة، مثل بدرية الشامسي، والظبي المهيري، وهي أصغر رائدة أعمال وناشرة إماراتية ومؤسسة مكتبة ودار نشر رينبو جمني، علاوة على صباح ديبي، ومريم الجمال،، ونادية النجار، ومها شهاب.

وسيستكشف الزوار عبر ورش متنوعة المهارات الأساسية لتأليف كتابهم الأول مع الكاتبة والمحامية عائشة الظاهري، والحرف اليدوية المتنوعة للجدات، مع مريم الزعابي من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فضلاً عن صنع الأوريجامي مع شيخة محمد وبدرية عبيد من مكتبة حتا.

وسيكتشف الأطفال كيفية صنع فاصل كتاب باستخدام أدوات بسيطة وسهلة مع عالية المنصوري وصابرة عبدالله من مكتبة دبي العامة. أما الكبار، فهم على موعد مع مجموعة ثرية من الجلسات الحوارية القيمة ضمن محاور شتى، ومنها: ثقافة تربية الطفل، النقد الأدبي وأهميته في تحليل القراءة، وحوارات وقراءات في الشعر، إكسبو صوت العالم.

وذلك بمشاركة أدباء ومتحدثين وباحثين ومبدعين من الإمارات، مثل: سالم هلال، علي العبدان، رولا البنا، صفية الشحي، ناصر بن حماد، أحمد العسم، مريم الزرعوني. وفي جلسة حوارية ملهمة، يسطر الكاتب علي أبو الريش للجمهور جزءاً من حياة وشخصية زايد الخير في جلسة بعنوان «زايد الضمير الكوني». وتشارك أميرة بو كدرة وبدور البدور وعفراء البنا، في جلسة «سيدات غاف بين الواقع والطموح». وتقام أمسية ختامية للشاعر الإماراتي حسن النجار والشاعرة الإماراتية أمل السهلاوي.