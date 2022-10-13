ألوان تنسج «روابط العشق» في «غاليري خولة» بدبي

المصدر: دبي - وام

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تستضيف «خولة للفن والثقافة»، التي أسستها الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، في «غاليري خولة للفن» بحي دبي للتصميم، المعرض الفني «روابط العشق» للفنان إبراهيم حميد، ويستمر حتى 23 من أكتوبر الجاري.

مهرجانات وفعاليات

وأكدت الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة «خولة للفن والثقافة»، أن دولة الإمارات تعتبر وجهة عالمية للمبدعين والفنانين بما تحتضنه سنوياً من مهرجانات وفعاليات ومناسبات يشارك فيها مبدعون من جميع أنحاء العالم، وتأتي استضافة هذا المعرض انطلاقاً من الجهود التي تبذلها «خولة للفن والثقافة» لترسيخ المكانة الرائدة للدولة في المجال الثقافي، وإيجاد منصة متميزة للفنانين والمبدعين المحليين والعرب والعالميين لعرض إبداعاتهم أمام شريحة واسعة من الزوار وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الإبداعية، إلى جانب المساهمة في الحراك الثقافي في الدولة وترسيخ موقعها وجهة مستدامة للفن والثقافة.

وقالت: ينطلق اهتمام «خولة للفن والثقافة» بالفنون التشكيلية كونها الأكثر تأثيراً بين العناصر الثقافية، فقد رافقت الفنون التعبيرية الإنسان منذ القدم ومكنت الرسوم البدائية على جدران الكهوف من رسم ملامح أولية عن طبيعة الحياة قبل آلاف السنين، أما الفنون اليوم فهي تكشف أعماق الإنسان المعاصر وعلاقته بما حوله، وأيضاً موقفه من ما يدور حوله، وتأخذ الفنون التشكيلية حيزاً جيداً من الخطة الثقافية لـ«خولة للفن والثقافة» المعنية بدعم كافة مجالات الفن والثقافة.

مشاعر وصعوبات

من جهتها، قالت ريان حقي مديرة «غاليري خولة للفن»: إن معرض «روابط العشق» هو المعرض الأول الذي تستضيفه «خولة للفن والثقافة» للفنان إبراهيم حميد، الذي تجسد لوحاته أحاسيس المرأة في حالات مختلفة وفي مناطق مختلفة من العالم، هي لوحات تصور مشاعر المرأة والصعوبات التي عايشتها في مختلف مراحلها العمرية، مؤكدة أن طريقة الفنان في رسم لوحاته تصل لقلوب عدد كبير من متذوقي الفن، لافتة إلى أن المعرض سيصاحبه عقد محاضرة تعريفية عن المعرض إلى جانب تقديم ورشة فنية.

وأوضحت أن «خولة للفن والثقافة» تعمل من خلال استضافتها المعارض الفنية في مقرها الرئيسي في أبوظبي وفرعها بدبي على تسليط الضوء على الفن والفنانين في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط والفنانين الموجودين على أرض الدولة لتعريف العالم بفنهم وإبداعاتهم، داعية الجمهور المتذوق للفن لزيارة المعرض للتعرف على سر وأفكار لوحات الفنان إبراهيم حميد وكيفية إبرازه طاقة الفرد في لوحة فنية.

أساس الكون

وقال الفنان إبراهيم حميد: إن السيدات بالنسبة له تمثلن أساس الكون، فهن من زرعن وأنجبن، وفي الوقت ذاته مليئات بالعشق، ومن خلال اللوحات المعروضة حاولت أن أربط المرأة بالأرض والتربة والشجر، فالمؤنث نراه دائماً هو الجانب المنتج، والمرأة تمثل قوة التحمل والحنان والعواطف، لذلك ركزت في لوحاتي على رصد كافة الحالات النفسية التي تمر بها المرأة، وذلك من خلال استخدام الإكريليك وقماش الكانفس والأتربة والرمل التي تبرز خصائص وجه المرأة بصورة دقيقة.

ووجه الفنان إبراهيم حميد شكره وتقديره إلى الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، ممثلة في «خولة للفن والثقافة» على دعمهم واهتمامهم بأعماله الفنية وتبنيها، فالفن هو الذي يخلد ويسجل الحضارات على وجه الأرض.

سيدات وتعابير

يقدم الفنان إبراهيم حميد في المعرض ، أعمالاً تصور سيدات تمتلئ وجوههن بالدهشة والارتباك، يغادرن بيوتهن إلى عوالم غريبة يبحثن عن الذات في كل الأمكنة، سيدات تزداد تعابير وجوههن بالقلق والتعب والقوة والثبات، حيث تتنوع الحالات في كل لحظة وفي كل حركة يثرن الأسئلة الإنسانية الصعبة لفهم المجهول.