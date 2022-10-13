تعاون بين مكتبة محمد بن راشد و«اتصالات»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، في إطار سعيها لتوسيع وتعزيز مجالات التعاون المشترك مع كل الجهات الحكومية والخاصة، مع مجموعة «اتصالات من &e»، شريك المكتبة من الفئة الذهبية، اتفاقية تعاون لدعم وتطوير مركز متكامل لتقديم خدمات الترميم والمعالجة الفنية لمختلف أنواع المقتنيات النادرة من كتب ومخطوطات وغيرهما.

وحضر توقيع الاتفاقية، الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعبدالله إبراهيم الأحمد، نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الكبرى والحكومية في مجموعة «اتصالات من &e»، وعدد من المسؤولين والموظفين من كلا الجانبين.

وقال الدكتور المزروعي: «إن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة كبيرة في جهودنا نحو توسيع وتعزيز مجالات التعاون المشترك مع كل الجهات الحكومية والخاصة للمحافظة على الوثائق والكتب والمخطوطات القديمة والاعتناء بها، من خلال التعقيم والمعالجة والترميم لمقتنيات وذخائر المكتبة والوثائق الوطنية على مستوى المؤسسات والأفراد»، مؤكداً أن ترميم الوثائق والمخطوطات والكتب جزء لا يتجزأ من رؤيتنا وواجبنا لدعم استدامة واستمرار الحضارة الإنسانية.

من جانبه، قال عبدالله إبراهيم الأحمد، نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الكبرى والحكومية في «اتصالات من &e»:«سعداء بتعزيز التعاون المشترك مع مكتبة محمد بن راشد، عبر توقيع اتفاقية تعاون تعكس رؤيتنا وإيماننا الكبير بأهمية تضافر كل الجهود للحفاظ على الوثائق والكتب والمخطوطات القديمة والاعتناء بها».