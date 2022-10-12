دبي تحتضن عرضاً كوميدياً للمسرح الوطني المغربي

المصدر: دبي- البيان

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احتضنت دبي، أخيراً، عرضاً لفرقة المسرح الوطني المغربية، التي قدمت مسرحية كوميدية بعنوان «جا وجاب»، ذلك بحضور لافت لأبناء الجالية المغربية في دولة الإمارات، وللقائم بأعمال السفارة المغربية بأبوظبي، عبد الإله أوداداس، والقنصل العام للمملكة بدبي، خالد بن الشيخ.

ومسرحية «جا وجاب»، هي مسرحية كوميدية من تنظيم شركة «ألماس»، ومن تأليف محمد الجم، وإخراج عبد اللطيف الدشراوي، وتمثيل مجموعة من ألمع نجوم الفن المغاربة.

وفي هذا السياق، أوضح رجل الأعمال المغربي أشرف كريم، رئيس شركة «ألماس» أن «جا وجاب»، هي ثاني فعالية للشركة.

وأشار كريم الذي حصد تكريماً من سفارة المغرب في الإمارات، إلى أن «جا وجاب» كوميدية تتحدث عن البيت المغربي وطريقة تعامل الأسرة المغربية، معرباً عن سعادته بالتفاعل الكبير الذي أبداه الجمهور، وعن سعادة الفنانين بهذا النجاح، وبخاصة أن هذا العمل حاول إخراج المشاهد المغربي والعربي من حالة «الضغط النفسي» التي يعيشها.

وتحدث كريم عن أعماله القادمة، حيث قال بأن لديه جولات عديدة بعد أشهر في 7 إمارات وفي بعض دول الخليج العربي، مضيفاً بأنه يعمل الآن على عدد من الفعاليات، مثل: «ملتقى سيدات الأعمال» ولأول مرة في الخليج، والأسبوع الثقافي المغربي.