«الفجيرة للفنون» تطلق نسختها الرابعة من المسابقة الدولية للعزف على البيانو

المصدر: الفجيرة ــ البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو في نسختها الرابعة والتي تبدأ فعالياتها من 12 إلى 16 فبراير عام 2023 وتحت إشراف لجنة تحكيم دولية ذات مستوى رفيع.

وفتحت الأكاديمية باب المشاركة لجميع الفئات العمرية من داخل وخارج دولة الإمارات، حيث بدأ التسجيل اعتباراً من 1 أكتوبر ويستمر لغاية 1 فبراير العام المقبل، حيث سيحصل الفائزون على جوائز مادية قيمة ستمنحها الأكاديمية، خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في إمارة الفجيرة.

وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة: إن أهمية استمرار تنظيم مسابقة الفجيرة الدولية البيانو، تنطوي في إطار إتاحة الفرصة لإبراز إبداعات العازفين الموسيقيين على البيانو على المستوى الشخصي، مضيفاً: «نسعى من خلال المسابقة إلى إثراء الجانبين الفني والثقافي، في إمارة الفجيرة، وذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة».

وأضاف الحفيتي: إن مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو بدأت تفرض حضورها على الساحة الفنية كأكبر المسابقات الدولية، من حيث المستوى الرفيع للمشاركين، علاوة على استقطاب خمسة محكمين دوليين ضمن لجنة التحكيم التي ستختار الفائزين في المسابقة بحرفية ومهنية عالية.