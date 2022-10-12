تحت شعار «الاستماع فضيلة».. تدشين محطة «راديو 360» في عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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دشن الإعلامي عبدالله راشد بن خصيف من إذاعة الرابعة في عجمان صباح اليوم الأربعاء محطة إذاعية جديدة على الإنترنت (راديو 360) تحت شعار (الاستماع فضيلة) وتعمل باللغتين الإنجليزية والماليالم، وهي تعد الأولى في الإمارة التي تعنى بالشؤون العلمية للطلبة ولعائلاتهم في الدولة ودول الخليج العربية، إضافة إلى إعداد برامج تسلط الضوء على قصص وحياة المغتربين في مختلف المجالات.

وأكد الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان رئيس (راديو 360) أن المحطة الإذاعية ستعنى في المقام الأول بتسليط الضوء على الشؤون التعليمية والمدارس الخاصة ونشر أخبارها والتعريف بالرسائل التي ترد من الجهات ذات الصلة لإيصالها للطلبة ولأولياء أمورهم، كما أنها ستعمل كمحور للمعلمين والطلبة وأولياء أمورهم والإداريين والتربويين من مختلف المدارس والكليات في الدولة من خلال عقد الورش التعليمية والثقافية لتعزيز قيم التسامح والتعايش الذي تتمتع به الدولة، إضافة إلى رفدهم بالبرامج التي تلبي احتياجاتهم.

تعايش سلمي

من جهته أكد الإعلامي عبدالله راشد بن خصيف أن الإمارات وشعبها تتميز بالتعايش السلمي، فهي تحتضن العديد من الجنسيات التي تعيش في تناغم تام، كما أن تلك المحطة الجديدة سوف تكون داعمة لمسيرة التعليم الحكومي بصفة عامة والتعليم الخاص بصفة خاصة، والمساهمة في إرسال بعض الرسائل التي تود وزارة التربية والتعليم إيصالها إلى تلك المدارس، كما ستكون همزة وصل بين الجهات التعليمية ذات الصلة والمدارس الخاصة، كما تمنح الإذاعة الفرصة للطلبة ولأولياء أمورهم للتعبير عن آرائهم في ما يتعلق بالشؤون التعليمية في المدارس الخاصة، إضافة إلى نشر ثقافة المتعلمين والمعلمين.

توظيف

من جانبه قال بنجو كوجوني مدير البرامج بالمحطة الجديدة إنه بعد جائحة (كوفيد 19) تمكنت العديد من الجهات من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في عملية التعليم والتعلم، لذلك سنوظف تلك المحطة في المقام الأول للشؤون التعليمية وللطلبة لتوصيل الرسائل التعليمية التي تهمهم، وللاستماع إليهم، إضافة إلى بث رسائل التعايش السلمي والتعريف بالسلوكيات الإيجابية التي يجب أن يتحلوا بها.