جائزة الشيخ زايد للكتاب تكشف عن برنامجها في «معرض فرانكفورت»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2022 الذي يعقد هذا العام تحت عنوان «الكلمات تربط العوالم» من خلال فعاليات تضم كبار الكتاب والمفكرين لإلقاء الضوء على أهم الموضوعات المطروحة في الأدب والحركة الثقافية في المنطقة العربية. وتأتي مشاركة جائزة الشيخ زايد للكتاب في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب هذا العام تحت مظلة مركز أبوظبي للغة العربية وبالتعاون مع المجلة الأمريكية الرائدة «ببليشينغ برسبيكتيفز» – والمعنية بصناعة الكتاب في العالم - ومؤسسة «ليتبروم» الثقافية التي تعد واحدة من أبرز المؤسسات الأدبية الألمانية.

وتتضمن مشاركة جائزة الشيخ زايد للكتاب هذا العام حفل استقبال وندوتين تسعى الجائزة من خلالها إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات أهمها، آفاق نمو تجارة الكتب في العالم العربي، ورحلة الأدب العربي من المقاهي إلى المنصات الإلكترونية.

منصة بارزة

وقال الدكتور علي بن تميم، الأمين العام للجائزة رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تلتزم جائزة الشيخ زايد للكتاب ومركز أبوظبي للغة العربية المشاركة المستمرة في معرض فرانكفورت للكتاب، الذي يوفر منصة بارزة للتواجد على خارطة الحراك الأدبي والثقافي العالمي، وتعزيز تواصلنا مع صناع القرار في قطاعي النشر والثقافة، والتعرف وتبادل الخبرات حول أحدث تطورات وتقنيات الصناعة مع مجتمع النشر العالمي. وتعكس مشاركتنا هذا العام عمق علاقاتنا الثقافية المتجذرة مع ألمانيا التي تربطنا بها شراكات ممتدة».

تسلط حلقة نقاشية بعنوان «آفاق نمو تجارة الكتب في العالم العربي» المقرر إقامتها 19 أكتوبر الجاري برعاية جائزة الشيخ زايد للكتاب وبالتعاون مع مؤتمر مجلة «ببليشينغ برسبيكتيفز» في مركز المؤتمرات، الضوء على الإمكانات والتحديات وبيئة الأعمال التي يقدمها العالم العربي للناشرين.