«سول دي إكس بي» في حي دبي للتصميم.. موسيقى وأزياء وفنون

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت منصة سول عن عودة «سول دي إكس بي»، المهرجان الثقافي الرائد في دبي، بعد توقفٍ استمر ثلاثة أعوام للاحتفاء بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه بين 9 و11 ديسمبر المقبل في حي دبي للتصميم.

ومن المتوقع أن تشهد الفعالية إقبالاً كبيراً من محبي المهرجانات، ولا سيما مع مشاركة أبرز الفنانين من مختلف المجالات، التي تشمل الموسيقى والأزياء والفنون البصرية والرياضة، حيث شهدت الدورات السابقة من المهرجان، مشاركة العديد من الفنانين بمن فيهم ناز وستورمزي وهيروشي فوجيوارا وبيترا كولينز.

وتأسس المهرجان على أربع ركائز رئيسية، تتضمن الموسيقى والأزياء والفنون البصرية والرياضة، ليحافظ على مكانته الرائدة في القطاع الثقافي مع الإيمان بدور الفنون في رسم ملامح الإمارة وحياة سكانها من خلال دعم الشركاء الاستراتيجيين بما فيهم حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، ومنصة فعاليات دبي، المنصة الرسمية لإدراج الفعاليات في دبي.

الاحتفاء بالعالم العربي

ويسلط «سول دي إكس بي» الضوء على جانب ثقافي محدد في كل دورة من دوراته، حيث تركز قصة هذا العام على الاحتفاء بالعالم العربي، من خلال التعاون مع الفنان البصري حسن حجاج كأول مضيف للمهرجان.

وسافر فريق سول هذا الصيف إلى المغرب للتعلم والاستلهام من الثقافة المحلية والتواصل مع الفنانين والمبدعين، الذين ظهر بعضهم في مقدمة حملة المهرجان التي صورها الفنان حسن في مدينة مراكش التاريخية.

وشهدت الحملة هذا العام مشاركة مغني الراب المغربي إلجراندي توتو والعازفة والمغنية الرئيسية خديجة الورزازية. ويستضيف المهرجان أيضاً العديد من الموسيقيين والمصممين والفنانين والمتحدثين والرياضيين من دولة الإمارات والكويت والسعودية ولبنان وسوريا والعراق والأردن وفلسطين ومصر والسودان والصومال والمغرب والجزائر وغيرها من الدول.

منصات مبتكرة

قالت خديجة البستكي، نائب الرئيس لحي دبي للتصميم: «بصفتنا مركزاً عالمياً لمختلف قطاعات التصميم والفنون والإبداع، يسعدنا التعاون مجدداً مع»سول دي إكس بي«للاحتفاء بالمواهب والمبدعين في المنطقة وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس الحدث.

وينسجم مهرجان»سول دي إكس بي«مع جهودنا الرامية لتوفير منصات مبتكرة للشركات والمواهب في مختلف مجالات التصميم والإبداع للالتقاء وتبادل الخبرات والاطلاع على كل جديد في مجتمعنا الإبداعي، ما يرسخ مكانة دبي ملتقى عالمياً للإبداع في شتى مجالاته».

بدوره، قال جوشوا كوكس، الشريك المؤسس لمهرجان «سول دي إكس بي»: «يسرنا إطلاق الدورة العاشرة من المهرجان، ما يؤكد المضي قدماً في مسيرة النجاح التي بدأت مع انطلاقه.

ونفخر بالتعاون هذا العام مع الفنان حسن حجاج الذي كرس حياته لتعزيز التوجه الثقافي والارتقاء بمساهمات العالم العربي في هذا المجال، حيث عملنا معاً لإنشاء عرض يعكس قيمنا ويحتفي بالأفكار التي تحفز نجاحنا.

ويسعدنا التعاون مجدداً مع الجهات المعنية في الإمارة وحي دبي للتصميم لتوفير ملتقى لمجتمعنا بعد ثلاث سنوات صعبة، حيث نتطلع لاستقبال الجميع».

قيم مشتركة

ومن جهته، قال حسن حجاج: «لمست تطور مهرجان سول دي إكس بي خلال السنوات العشر الماضية، ليصبح منصة للتعبير عن الذات ومساحة للعفوية والاحتفال. تعلمت عند انتقالي خلال مراحل مبكرة من حياتي، من المغرب إلى لندن، أن الوطن يتجاوز البقعة الجغرافية ليصبح حالة ذهنية، إنه قصتنا وعاداتنا وقيمنا المشتركة والناس الذين يحيطون بنا.

وأعتقد بأن الفن سيدفعنا للمضي قدماً وهو قادر على تغير الصور النمطية، وكلّي ثقة بشبابنا والجيل القادم من المبدعين الذين يؤكدون دورنا في صناعة الثقافة بعيداً عن كوننا مجرد مستهلكين لها.

وعملت هذا العام مع سول دي إكس بي لبناء مساحة تعكس القيم المشتركة في العالم العربي، الذي يتميز بتنوعه السكاني وموروثه التاريخي المشترك ومساهماتنا المهمة التي غيّرت مجرى التاريخ. ونجتمع هنا لنؤكد أن في جعبتنا الكثير من الأفكار الإبداعية».